Президент Гвинеи распустил правительство: почему посольство РФ призвало россиян оставаться дома

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян оставаться дома из-за возможных волнений

20 февраля 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Новое правительство в Гвинее должно быть сформировано в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Временный президент Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство. МИД России призвало граждан РФ, проживающих в африканской стране, оставаться дома из-за возможных волнений и конфликтов. URA.RU рассказывает, как Думбуя пришел к власти и почему в нынешней обстановке россиянам нужно быть осторожным. Мятежники в ходе переворота приходят к власти в Гвинее в 2021 году В ходе боестолкновений в Гвинее власть захватили мятежники во главе с полковником Мамади Думбуя, который на тот момент командовал элитным подразделением спецназа. Он объявил о захвате власти и задержании руководящего тогда президента Альфы Конде. В стране распустили правительство, отменили конституцию и закрыли границы. Думбуя пояснил, что на госпереворот его толкнули бедность населения и зашкаливающая коррупция. Переворот произошел 5 сентября 2021 года. В октябре 2021 года Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки и военные власти Гвинеи согласовали, что последние передадут власть гражданским институтам в конце 2024 года. Кто такой Мамади Думбуя Думбуя — кадровый офицер в возрасте около сорока с лишним лет, получивший степень магистра обороны и промышленной динамики в Парижском университете Пантеон-Ассас. Он обучался во французской военной академии Ecole de Guerre и был членом Иностранного легиона. За свою карьеру он принимал участие в миссиях в Афганистане и в Центральноафриканской Республике. Его подразделение спецназа было создано в 2018 году. По сообщениям гвинейских СМИ, он женат на француженке и имеет троих детей. Президент Гвинеи Думбуя распустил правительство Официальный представитель администрации главы Гвинеи Амар Камара заявил 19 февраля 2024 года о роспуске правительства временным президентом. До назначения нового правительства руководить госструктурами будут заместители министров и другие чиновники низкого ранга. Ожидается, что новый состав будет сформирован в ближайшее время. Посольство РФ в Гвинее призвало россиян оставаться дома Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать дома из-за риска волнений в столице республики. Аналогичное предупреждение представительство выпускало 4 ноября 2023 года. Тогда в столице в районе штаб-квартиры президента прозвучали выстрелы. О пострадавших и причинах ЧП не сообщалось. Во время переворота в 2021 году силовики, захватившие власть, обращались к жителям с просьбой не покидать дома, а очевидцы сообщали, что слышали звуки стрельбы. Нынешний незапланированный роспуск правительства может спровоцировать новые волнения и мятежи в Гвинеи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временный президент Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство. МИД России призвало граждан РФ, проживающих в африканской стране, оставаться дома из-за возможных волнений и конфликтов. URA.RU рассказывает, как Думбуя пришел к власти и почему в нынешней обстановке россиянам нужно быть осторожным. В ходе боестолкновений в Гвинее власть захватили мятежники во главе с полковником Мамади Думбуя, который на тот момент командовал элитным подразделением спецназа. Он объявил о захвате власти и задержании руководящего тогда президента Альфы Конде. В стране распустили правительство, отменили конституцию и закрыли границы. Думбуя пояснил, что на госпереворот его толкнули бедность населения и зашкаливающая коррупция. Переворот произошел 5 сентября 2021 года. В октябре 2021 года Думбуя был приведен к присяге в качестве президента Гвинеи на переходный период. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки и военные власти Гвинеи согласовали, что последние передадут власть гражданским институтам в конце 2024 года. Думбуя — кадровый офицер в возрасте около сорока с лишним лет, получивший степень магистра обороны и промышленной динамики в Парижском университете Пантеон-Ассас. Он обучался во французской военной академии Ecole de Guerre и был членом Иностранного легиона. За свою карьеру он принимал участие в миссиях в Афганистане и в Центральноафриканской Республике. Его подразделение спецназа было создано в 2018 году. По сообщениям гвинейских СМИ, он женат на француженке и имеет троих детей. Официальный представитель администрации главы Гвинеи Амар Камара заявил 19 февраля 2024 года о роспуске правительства временным президентом. До назначения нового правительства руководить госструктурами будут заместители министров и другие чиновники низкого ранга. Ожидается, что новый состав будет сформирован в ближайшее время. Посольство России в Гвинее обратилось к соотечественникам, проживающим в республике, с просьбой быть бдительными и не покидать дома из-за риска волнений в столице республики. Аналогичное предупреждение представительство выпускало 4 ноября 2023 года. Тогда в столице в районе штаб-квартиры президента прозвучали выстрелы. О пострадавших и причинах ЧП не сообщалось. Во время переворота в 2021 году силовики, захватившие власть, обращались к жителям с просьбой не покидать дома, а очевидцы сообщали, что слышали звуки стрельбы. Нынешний незапланированный роспуск правительства может спровоцировать новые волнения и мятежи в Гвинеи.