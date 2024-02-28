В полиции Екатеринбурга назвали ложной информацию о педофилах в Кировском районе

В родительских чатах екатеринбурга распространили фейк о педафилах
Екатеринбургская полиция не подтвердила информацию о педофилах в школьных чатах Кировского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
«Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Фейковая новость про педофилов начала распространяться родителями в школьных чатах Кировского района.
«Полицейский предупредил, что в районе появились два человека, ранее судимые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили «Федерал-пресс» ссылаясь на слова одной из родительниц. Эту информацию также не подтвердили в полиции Екатеринбурга.
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