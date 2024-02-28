В полиции Екатеринбурга назвали ложной информацию о педофилах в Кировском районе

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Темный переулок. Тюмень, мошенник, тень, бандитизм, угроза, преступник, мужчина, силуэт, темный переулок
В родительских чатах екатеринбурга распространили фейк о педафилах Фото:

Екатеринбургская полиция не подтвердила информацию о педофилах в школьных чатах Кировского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

«Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Фейковая новость про педофилов начала распространяться родителями в школьных чатах Кировского района.

«Полицейский предупредил, что в районе появились два человека, ранее судимые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили «Федерал-пресс» ссылаясь на слова одной из родительниц. Эту информацию также не подтвердили в полиции Екатеринбурга.

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Екатеринбургская полиция не подтвердила информацию о педофилах в школьных чатах Кировского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Фейковая новость про педофилов начала распространяться родителями в школьных чатах Кировского района. «Полицейский предупредил, что в районе появились два человека, ранее судимые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили «Федерал-пресс» ссылаясь на слова одной из родительниц. Эту информацию также не подтвердили в полиции Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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