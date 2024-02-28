В полиции Екатеринбурга назвали ложной информацию о педофилах в Кировском районе

28 февраля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

В родительских чатах екатеринбурга распространили фейк о педафилах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбургская полиция не подтвердила информацию о педофилах в школьных чатах Кировского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Фейковая новость про педофилов начала распространяться родителями в школьных чатах Кировского района. «Полицейский предупредил, что в районе появились два человека, ранее судимые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили «Федерал-пресс» ссылаясь на слова одной из родительниц. Эту информацию также не подтвердили в полиции Екатеринбурга.

Екатеринбургская полиция не подтвердила информацию о педофилах в школьных чатах Кировского района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве. Фейковая новость про педофилов начала распространяться родителями в школьных чатах Кировского района. «Полицейский предупредил, что в районе появились два человека, ранее судимые за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сообщили «Федерал-пресс» ссылаясь на слова одной из родительниц. Эту информацию также не подтвердили в полиции Екатеринбурга.