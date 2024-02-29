Экс-сотрудниц аэропорта Магнитогорска осудили за многомиллионное мошенничество

01 марта 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Суд признал женщин виновными и отправил их в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух бывших сотрудниц аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) осудили за мошенничество, при котором они похитили у государства свыше 11 миллионов рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, суд назначил им реальные сроки в колонии. «Абзелиловский райсуд Республики Башкортостан вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц Магнитогорска. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). С учетом позиции гособвинителя им назначено наказание на срок четыре с половиной года и четыре года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания сотрудницам назначили штраф. Одна должна будет выплатить 300 тысяч, вторая — 200. Женщин обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В суде удалось доказать их причастность к преступлению. Во версии следствия, в период с 2016 по 2020 года они фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. При этом полученную зарплату оставляли себе. После задержания в доме у одной из сотрудниц обнаружили 60 тысяч рублей, 867 долларов, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхам, 15 болгарских лев, 50 мальдивских руфий, 50600 тенге и пять кубинских песо. У 57-летней обвиняемой изъяли 280 тысяч рублей и 700 евро. В аэропорту осужденные проработали 20 лет. Начальство видело в них ответственных и исполнительных работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двух бывших сотрудниц аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) осудили за мошенничество, при котором они похитили у государства свыше 11 миллионов рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, суд назначил им реальные сроки в колонии. «Абзелиловский райсуд Республики Башкортостан вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц Магнитогорска. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). С учетом позиции гособвинителя им назначено наказание на срок четыре с половиной года и четыре года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания сотрудницам назначили штраф. Одна должна будет выплатить 300 тысяч, вторая — 200. Женщин обвиняли в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В суде удалось доказать их причастность к преступлению. Во версии следствия, в период с 2016 по 2020 года они фиктивно трудоустраивали своих родственников и знакомых. При этом полученную зарплату оставляли себе. После задержания в доме у одной из сотрудниц обнаружили 60 тысяч рублей, 867 долларов, 410 евро, 310 израильских шекелей, 165 дирхам, 15 болгарских лев, 50 мальдивских руфий, 50600 тенге и пять кубинских песо. У 57-летней обвиняемой изъяли 280 тысяч рублей и 700 евро. В аэропорту осужденные проработали 20 лет. Начальство видело в них ответственных и исполнительных работников.