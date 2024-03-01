В челябинских фирмах подешевели путевки в Египет

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Отправиться в Египет в начале марта можно дешевле, чем обычно Фото:

В турфирмах Челябинска можно приобрести подешевевшие путевки в Египет. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, туроператор снизил цены на четырехзвездочные отели с вылетом из Екатеринбурга.

«В первые числа марта бортами, зафрахтованными „Библио-глобусом“, можно отправиться на отдых в Египет по более низким ценам. Предположительно, пойти на такой шаг туроператора вынудило стремление заполнить чартеры. Есть места на ближайшие вылеты», — уточнила URA.RU Васильева.

Участник рынка сообщила, что на семь ночей 5 марта можно отправиться отдыхать за 120 тысяч рублей на двоих в гостиницу с системой питания «все включено». За две недели придется выложить 193 тысячи, что дешевле, чем туры в Таиланд. Предложения есть на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Размещение предполагается в отелях у моря.

«Надо понимать, что снижение произошло не для всех отелей. Если гостиница располагается в безветренной бухте, там ценопада не бывает», — уточнила Васильева.

После новогодних праздников пора отпусков еще не наступила, поэтому продолжается межсезонье. Желающим воспользоваться предложением туристам следует быть готовыми к ночным вылетам до места отдыха и обратно в Россию.

Снижение цен на массовые направления происходит за последнее время не в первый раз. Непосредственно после праздников путешественникам были доступны дешевые путевки в Египет, Таиланд, Шри-Ланку.

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В турфирмах Челябинска можно приобрести подешевевшие путевки в Египет. Как URA.RU рассказала руководитель туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, туроператор снизил цены на четырехзвездочные отели с вылетом из Екатеринбурга. «В первые числа марта бортами, зафрахтованными „Библио-глобусом“, можно отправиться на отдых в Египет по более низким ценам. Предположительно, пойти на такой шаг туроператора вынудило стремление заполнить чартеры. Есть места на ближайшие вылеты», — уточнила URA.RU Васильева. Участник рынка сообщила, что на семь ночей 5 марта можно отправиться отдыхать за 120 тысяч рублей на двоих в гостиницу с системой питания «все включено». За две недели придется выложить 193 тысячи, что дешевле, чем туры в Таиланд. Предложения есть на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Размещение предполагается в отелях у моря. «Надо понимать, что снижение произошло не для всех отелей. Если гостиница располагается в безветренной бухте, там ценопада не бывает», — уточнила Васильева. После новогодних праздников пора отпусков еще не наступила, поэтому продолжается межсезонье. Желающим воспользоваться предложением туристам следует быть готовыми к ночным вылетам до места отдыха и обратно в Россию. Снижение цен на массовые направления происходит за последнее время не в первый раз. Непосредственно после праздников путешественникам были доступны дешевые путевки в Египет, Таиланд, Шри-Ланку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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