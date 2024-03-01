Мэр Екатеринбурга увольняет чиновника за плохую уборку — впервые за три года

Мэр Екатеринбурга Орлов собирается уволить замначальника ДЭУ Федякова

02 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов не любит принимать жесткие кадровые решения Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решился на первую за три года его работы в должности отставку из-за плохой уборки города от снега. По данным URA.RU, должности лишится замначальника ДЭУ (дорожно-эксплуатационного участка) Железнодорожного района Максим Федяков. По словам источника агентства, такое решение принято после одного из недавних объездов Орлова. «Возникли вопросы к технологии содержания улиц и условиям работы в самом ДЭУ», — уточнил собеседник. Другой источник рассказал, что стаж Федякова — более 17 лет. 13 февраля анонимный telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии, сообщил, что «в скором времени будет уволен начальник одного из районных ДЭУ». Первый источник утверждает, что «этот вброс администрация сделала для того, чтобы держать в тонусе руководителей [ДЭУ]». «Пока решение есть только по Федякову», — заверил собеседник. В пресс-службу администрации направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Второй источник убежден, что «из Федякова просто сделали крайнего». «Вообще, при [назначенном в декабре 2022-го директоре ДЭУ Дмитрии] Фоминых все толковые люди разбежались, к сожалению», — сказал он. Ранее Орлов неоднократно высказывал претензии к качеству работы дорожных служб и курирующих их чиновников (вице-мэр Алексей Бубнов, комитет благоустройства, главы районов и их замы). Последних он в январе даже оставлял без выходных. Но, называя работу подчиненных «неудовлетворительной», мэр обращал внимание, что в этот зимний сезон на Екатеринбург обрушились рекордные осадки. В своем обращении к горожанам от 1 марта он отчитывался, что с середины октября с улиц вывезли миллион тонн снега. «Обычно такой объем достигается в апреле», — поделился Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решился на первую за три года его работы в должности отставку из-за плохой уборки города от снега. По данным URA.RU, должности лишится замначальника ДЭУ (дорожно-эксплуатационного участка) Железнодорожного района Максим Федяков. По словам источника агентства, такое решение принято после одного из недавних объездов Орлова. «Возникли вопросы к технологии содержания улиц и условиям работы в самом ДЭУ», — уточнил собеседник. Другой источник рассказал, что стаж Федякова — более 17 лет. 13 февраля анонимный telegram-канал, который администрирует пресс-служба мэрии, сообщил, что «в скором времени будет уволен начальник одного из районных ДЭУ». Первый источник утверждает, что «этот вброс администрация сделала для того, чтобы держать в тонусе руководителей [ДЭУ]». «Пока решение есть только по Федякову», — заверил собеседник. В пресс-службу администрации направлен вопрос по теме, ответ будет опубликован, как только поступит. Второй источник убежден, что «из Федякова просто сделали крайнего». «Вообще, при [назначенном в декабре 2022-го директоре ДЭУ Дмитрии] Фоминых все толковые люди разбежались, к сожалению», — сказал он. Ранее Орлов неоднократно высказывал претензии к качеству работы дорожных служб и курирующих их чиновников (вице-мэр Алексей Бубнов, комитет благоустройства, главы районов и их замы). Последних он в январе даже оставлял без выходных. Но, называя работу подчиненных «неудовлетворительной», мэр обращал внимание, что в этот зимний сезон на Екатеринбург обрушились рекордные осадки. В своем обращении к горожанам от 1 марта он отчитывался, что с середины октября с улиц вывезли миллион тонн снега. «Обычно такой объем достигается в апреле», — поделился Орлов.