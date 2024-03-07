Челябинские депутаты поздравили женщин Ясиноватой. Фото

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, букет, цветы
Депутаты Владимир Бекишев и Даян Иштимиров поздравили женщин Ясиноватой Фото:

Депутаты из Челябинской области 7 марта поздравили женщин Ясиноватой с 8 Марта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», жительницы получили цветы и шоколад.

«Депутаты отправились в Ясиноватую, чтобы поздравить женщин с праздником. Подарки вручают на улицах и в общественных учреждениях», — рассказали URA.RU в офисе партии.

В ДНР отправились депутат заксобрания региона Владимир Бекишев и депутат Кунашакского райсобрания Даян Иштимиров. Вместе с ними жительниц поздравляет глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. Делегация посетила местные МФЦ, ЗАГСы и другие учреждения.

В ходе поздравления депутаты вручили цветы и шоколад
В ходе поздравления депутаты вручили цветы и шоколад
Фото:
Подарки дарили в учреждениях и улицах города
Подарки дарили в учреждениях и улицах города
Фото:

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Депутаты из Челябинской области 7 марта поздравили женщин Ясиноватой с 8 Марта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», жительницы получили цветы и шоколад. «Депутаты отправились в Ясиноватую, чтобы поздравить женщин с праздником. Подарки вручают на улицах и в общественных учреждениях», — рассказали URA.RU в офисе партии. В ДНР отправились депутат заксобрания региона Владимир Бекишев и депутат Кунашакского райсобрания Даян Иштимиров. Вместе с ними жительниц поздравляет глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. Делегация посетила местные МФЦ, ЗАГСы и другие учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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