Депутаты Владимир Бекишев и Даян Иштимиров поздравили женщин Ясиноватой
Депутаты из Челябинской области 7 марта поздравили женщин Ясиноватой с 8 Марта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», жительницы получили цветы и шоколад.
«Депутаты отправились в Ясиноватую, чтобы поздравить женщин с праздником. Подарки вручают на улицах и в общественных учреждениях», — рассказали URA.RU в офисе партии.
В ДНР отправились депутат заксобрания региона Владимир Бекишев и депутат Кунашакского райсобрания Даян Иштимиров. Вместе с ними жительниц поздравляет глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко. Делегация посетила местные МФЦ, ЗАГСы и другие учреждения.
В ходе поздравления депутаты вручили цветы и шоколад
Подарки дарили в учреждениях и улицах города
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