Лидер свердловских экс-силовиков объяснил, как поднять боевой дух солдат на СВО

Полковник милиции в отставке Ралдугин: выборы президента поддержат бойцов на СВО

13 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Сам Владимир Ралдугин (слева) всегда ходит на выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Если россияне объединятся и дружно проголосуют за своих кандидатов на президентских выборах, это поднимет моральный дух российских бойцов, которые сражаются на СВО. Выбирая президента, люди выбирают и Верховного главнокомандующего вооруженными силами России, напомнил в разговоре с URA.RU председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин. «В наше время, когда идет спецоперация, особенно важно нам всем объединиться. А вокруг кого объединиться? Вокруг лидера, президента. Мы должны продемонстрировать всему миру, что мы поддерживаем его, что население России думает так же, как президент. Ведь прежде, чем сказать что-то, президент изучает мнение народа и озвучивает мнение всего народа», — сказал Ралдугин. Новость по теме Свердловский врач-участник СВО рассказал о своей большой мечте и угрозе для РФ То, что выборы проходят на фоне спецоперации, делает их важными как никогда, считает полковник. «Выбирая президента, россияне выбирают главнокомандующего. Ребятам, которые сражаются на фронте, это станет моральной поддержкой, если мы дружно, в одном порыве, выберем лидера. Наше единение мы должны продемонстрировать прежде всего себе, показать, что мы полны одной идеей, что президент не сам по себе, что выбираем его мы, народ», — считает Ралдугин. Он признает, что есть еще многое, над чем необходимо работать российскому правительству. Например, высокие цены, низкие зарплаты и прочее. «Заморочек у нас много, мы чем-то недовольны, и это правильно. Но это все детали. А в целом мы показываем: запомните все, кто есть на Западе, все, кто пытается разжечь войну между населением бывшего Советского Союза, ныне соседними государствами. Запомните, что население России поддерживает своего президента», — сказал статусный силовик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если россияне объединятся и дружно проголосуют за своих кандидатов на президентских выборах, это поднимет моральный дух российских бойцов, которые сражаются на СВО. Выбирая президента, люди выбирают и Верховного главнокомандующего вооруженными силами России, напомнил в разговоре с URA.RU председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, полковник милиции в отставке Владимир Ралдугин. «В наше время, когда идет спецоперация, особенно важно нам всем объединиться. А вокруг кого объединиться? Вокруг лидера, президента. Мы должны продемонстрировать всему миру, что мы поддерживаем его, что население России думает так же, как президент. Ведь прежде, чем сказать что-то, президент изучает мнение народа и озвучивает мнение всего народа», — сказал Ралдугин. То, что выборы проходят на фоне спецоперации, делает их важными как никогда, считает полковник. «Выбирая президента, россияне выбирают главнокомандующего. Ребятам, которые сражаются на фронте, это станет моральной поддержкой, если мы дружно, в одном порыве, выберем лидера. Наше единение мы должны продемонстрировать прежде всего себе, показать, что мы полны одной идеей, что президент не сам по себе, что выбираем его мы, народ», — считает Ралдугин. Он признает, что есть еще многое, над чем необходимо работать российскому правительству. Например, высокие цены, низкие зарплаты и прочее. «Заморочек у нас много, мы чем-то недовольны, и это правильно. Но это все детали. А в целом мы показываем: запомните все, кто есть на Западе, все, кто пытается разжечь войну между населением бывшего Советского Союза, ныне соседними государствами. Запомните, что население России поддерживает своего президента», — сказал статусный силовик.