Мишустин поручил тщательно следить за расходами в гособоронзаказе

Завышение цен в гособоронзаказе недопустимо. Следить за ценообразованием казначейству помогут налоговое и антимонопольное ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24».
«Необходимо, чтобы вы приняли активнейшее участие вместе с коллегами из ФАС и федеральной налоговой службы в комиссии, которая будет работать над тем, чтобы мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и с исполнением бюджетных обязательств в гособоронзаказе, поскольку это является очень важным направлением», — отдал поручение главе федерального казначейства Михаил Мишустин.
Роман Артюхин заверил премьера, что все аналитические возможности и ресурсы казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи по контролю за гособоронзаказом.
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