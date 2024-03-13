Мишустин поручил тщательно следить за расходами в гособоронзаказе

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Михаил Мишустин во время своего посещения Самары. Самара, мишустин михаил
Михаил Мишустин уверен, что в вопросах контроля казначейству помогут ФАС и ФНС Фото:

Завышение цен в гособоронзаказе недопустимо. Следить за ценообразованием казначейству помогут налоговое и антимонопольное ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24».

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«Необходимо, чтобы вы приняли активнейшее участие вместе с коллегами из ФАС и федеральной налоговой службы в комиссии, которая будет работать над тем, чтобы мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и с исполнением бюджетных обязательств в гособоронзаказе, поскольку это является очень важным направлением», — отдал поручение главе федерального казначейства Михаил Мишустин.

Роман Артюхин заверил премьера, что все аналитические возможности и ресурсы казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи по контролю за гособоронзаказом.

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Завышение цен в гособоронзаказе недопустимо. Следить за ценообразованием казначейству помогут налоговое и антимонопольное ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». «Необходимо, чтобы вы приняли активнейшее участие вместе с коллегами из ФАС и федеральной налоговой службы в комиссии, которая будет работать над тем, чтобы мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и с исполнением бюджетных обязательств в гособоронзаказе, поскольку это является очень важным направлением», — отдал поручение главе федерального казначейства Михаил Мишустин. Роман Артюхин заверил премьера, что все аналитические возможности и ресурсы казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи по контролю за гособоронзаказом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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