Экономика Мишустин поручил тщательно следить за расходами в гособоронзаказе 13 марта 2024 в 14:11 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин уверен, что в вопросах контроля казначейству помогут ФАС и ФНС Фото: Георгий Бергал © URA.RU Завышение цен в гособоронзаказе недопустимо. Следить за ценообразованием казначейству помогут налоговое и антимонопольное ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». Новость по теме Мишустин оценил работу федерального казначейства по исполнению бюджета «Необходимо, чтобы вы приняли активнейшее участие вместе с коллегами из ФАС и федеральной налоговой службы в комиссии, которая будет работать над тем, чтобы мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и с исполнением бюджетных обязательств в гособоронзаказе, поскольку это является очень важным направлением», — отдал поручение главе федерального казначейства Михаил Мишустин. Роман Артюхин заверил премьера, что все аналитические возможности и ресурсы казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи по контролю за гособоронзаказом. Завышение цен в гособоронзаказе недопустимо. Следить за ценообразованием казначейству помогут налоговое и антимонопольное ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с главой федерального казначейства Романом Артюхиным 13 марта. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24». «Необходимо, чтобы вы приняли активнейшее участие вместе с коллегами из ФАС и федеральной налоговой службы в комиссии, которая будет работать над тем, чтобы мониторить все соответствующие подходы, связанные с ценообразованием и с исполнением бюджетных обязательств в гособоронзаказе, поскольку это является очень важным направлением», — отдал поручение главе федерального казначейства Михаил Мишустин. Роман Артюхин заверил премьера, что все аналитические возможности и ресурсы казначейства будут задействованы для решения поставленной задачи по контролю за гособоронзаказом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям