В РФ просят запретить всем звездам-противникам СВО зарабатывать в стране

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачеву могут лишить заработка в РФ из-за инициативы Бородина Фото:

Артистам, которые являются противниками спецоперации, могут запретить зарабатывать в России и проводить концерты. Также это коснется и тех, кто не могут определиться со своей позицией насчет ситуации на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Всех вернувшихся и не определившихся артистов могут лишить возможности зарабатывать в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что у них могут забрать авторские отчисления за песни и запретить проводить концерты. Автором подобной инициативы выступил один из общественников.

Ранее сообщалось, что Пугачева на своем новом альбоме за несколько дней заработала в России свыше 20 млн рублей. Как отметила знакомая артистки, Примадонна удивилась такому доходу и надеется заработать еще больше денег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артистам, которые являются противниками спецоперации, могут запретить зарабатывать в России и проводить концерты. Также это коснется и тех, кто не могут определиться со своей позицией насчет ситуации на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Всех вернувшихся и не определившихся артистов могут лишить возможности зарабатывать в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что у них могут забрать авторские отчисления за песни и запретить проводить концерты. Автором подобной инициативы выступил один из общественников. Ранее сообщалось, что Пугачева на своем новом альбоме за несколько дней заработала в России свыше 20 млн рублей. Как отметила знакомая артистки, Примадонна удивилась такому доходу и надеется заработать еще больше денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...