В РФ просят запретить всем звездам-противникам СВО зарабатывать в стране

Артистам, которые являются противниками спецоперации, могут запретить зарабатывать в России и проводить концерты. Также это коснется и тех, кто не могут определиться со своей позицией насчет ситуации на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Всех вернувшихся и не определившихся артистов могут лишить возможности зарабатывать в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что у них могут забрать авторские отчисления за песни и запретить проводить концерты. Автором подобной инициативы выступил один из общественников.
Ранее сообщалось, что Пугачева на своем новом альбоме за несколько дней заработала в России свыше 20 млн рублей. Как отметила знакомая артистки, Примадонна удивилась такому доходу и надеется заработать еще больше денег.
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