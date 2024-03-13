В РФ просят запретить всем звездам-противникам СВО зарабатывать в стране

13 марта 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Пугачеву могут лишить заработка в РФ из-за инициативы Бородина Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Артистам, которые являются противниками спецоперации, могут запретить зарабатывать в России и проводить концерты. Также это коснется и тех, кто не могут определиться со своей позицией насчет ситуации на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Всех вернувшихся и не определившихся артистов могут лишить возможности зарабатывать в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что у них могут забрать авторские отчисления за песни и запретить проводить концерты. Автором подобной инициативы выступил один из общественников. Ранее сообщалось, что Пугачева на своем новом альбоме за несколько дней заработала в России свыше 20 млн рублей. Как отметила знакомая артистки, Примадонна удивилась такому доходу и надеется заработать еще больше денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артистам, которые являются противниками спецоперации, могут запретить зарабатывать в России и проводить концерты. Также это коснется и тех, кто не могут определиться со своей позицией насчет ситуации на Украине. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Всех вернувшихся и не определившихся артистов могут лишить возможности зарабатывать в России», — передает telegram-канал. Отмечается, что у них могут забрать авторские отчисления за песни и запретить проводить концерты. Автором подобной инициативы выступил один из общественников. Ранее сообщалось, что Пугачева на своем новом альбоме за несколько дней заработала в России свыше 20 млн рублей. Как отметила знакомая артистки, Примадонна удивилась такому доходу и надеется заработать еще больше денег.