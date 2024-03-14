Супруга главы региона выразила благодарность певице за личное присутствие на отборочном этапе фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала о многолетней дружбе с певицей Дианой Гурцкая. Также первая леди региона поблагодарила певицу за личное присутствие на отборочном этапе фестиваля «Белая трость», ведь народная артистка России лично прослушивала выступление каждого участника.

«Я искренне дорожу нашей многолетней дружбой с Дианой, и благодарю за личное присутствие на отборочном этапе, за творческую встречу, которая состоялась после отбора в детской филармонии. Это же реальное окно возможностей, ведь Диана лично прослушивала выступление каждого участника, оценивала и давала профессиональный совет», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Как отметила жена губернатора, Диана Гурцкая является подлинно народной артисткой России, лидером мощного благотворительного движения. Ирина Текслер выразила благодарность певице за то, что она дарит радость творчества и вдохновения детям и подросткам, которые волею судьбы имеют ограниченные возможности по зрению, но при этом страстно хотят творить.

Отборочный этап XV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» в Уральском федеральном округе 10 марта 2024 года. Участниками стали дети и подростки с нарушениями зрения от 5 до 17 лет, увлекающиеся вокальным и инструментальным исполнением. Организатором фестиваля «Белая трость» выступает Благотворительный фонд Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». В отборочном этапе от Челябинской области приняли участие 14 ребят.

Теперь участники, прошедшие отбор, отправятся в Москву, чтобы выступить с популярными артистами на гала-концерте, который пройдет в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они примут участие в культурной программе, посетят творческие встречи и получат незабываемый опыт.

Как отметила Ирина Текслер, Диана лично прослушивала выступление каждого участника, оценивала и давала профессиональный совет Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler

Участниками отборочного этапа фестиваля «Белая трость» стали дети и подростки с нарушениями зрения от 5 до 17 лет, увлекающиеся вокальным и инструментальным исполнением Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler

Теперь участники, прошедшие отбор, отправятся в Москву, чтобы выступить с популярными артистами на гала-концерте Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler

Прошедшие отбор участники фестиваля в Москве примут участие в культурной программе, посетят творческие встречи и получат незабываемый опыт Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler