В Челябинске начался митинг «Крымская весна». Фото, видео

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Концерт. Челябинск
Концерт-митинг прошел в парке имени Юрия Гагарина Фото:

В Челябинске 18 марта прошел митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. С десятилетним юбилеем челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей „Крымской весны“. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — заявил Текслер в своем приветственном слове.

Глава региона поздравил челябинцев и с победой Владимира Путина на президентских выборах. У главного входа в парк Гагарина, где прошел митинг-концерт, образовался затор из посетителей. Толпы людей заполонили и площадь у главной сцены площадки.

Хедлайнером праздника стала группа «Земляне». Первой музыканты исполнили песню «Каскадеры». После челябинцы стали скандировать с просьбой спеть хит «Земля в иллюминаторе».

В связи с проведением концерта были перекрыты улицы Коммуны и Энтузиастов, а также закрыты две парковочных площадки. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.

Концерт. Челябинск
Алексей Текслер поздравил челябинцев с юбилейной датой и победой Владимира Путина на президентских выборах
Фото:
Концерт. Челябинск
На концерте собрались толпы челябинцев
Фото:
Концерт. Челябинск
Хедлайнером мероприятия стала группа «Земляне»
Фото:

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В Челябинске 18 марта прошел митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. С десятилетним юбилеем челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей „Крымской весны“. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — заявил Текслер в своем приветственном слове. Глава региона поздравил челябинцев и с победой Владимира Путина на президентских выборах. У главного входа в парк Гагарина, где прошел митинг-концерт, образовался затор из посетителей. Толпы людей заполонили и площадь у главной сцены площадки. Хедлайнером праздника стала группа «Земляне». Первой музыканты исполнили песню «Каскадеры». После челябинцы стали скандировать с просьбой спеть хит «Земля в иллюминаторе». В связи с проведением концерта были перекрыты улицы Коммуны и Энтузиастов, а также закрыты две парковочных площадки. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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