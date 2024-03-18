В Челябинске 18 марта прошел митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. С десятилетним юбилеем челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей „Крымской весны“. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — заявил Текслер в своем приветственном слове.
Глава региона поздравил челябинцев и с победой Владимира Путина на президентских выборах. У главного входа в парк Гагарина, где прошел митинг-концерт, образовался затор из посетителей. Толпы людей заполонили и площадь у главной сцены площадки.
Хедлайнером праздника стала группа «Земляне». Первой музыканты исполнили песню «Каскадеры». После челябинцы стали скандировать с просьбой спеть хит «Земля в иллюминаторе».
В связи с проведением концерта были перекрыты улицы Коммуны и Энтузиастов, а также закрыты две парковочных площадки. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.
Алексей Текслер поздравил челябинцев с юбилейной датой и победой Владимира Путина на президентских выборах
В Челябинске 18 марта прошел митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. С десятилетним юбилеем челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня особый день в жизни нашей страны. Мы отмечаем десятилетний юбилей „Крымской весны“. Самое главное, что под крыло России вернулись наши соотечественники. И сегодня наша страна освобождает Донбасс и Новороссию. Мы обязательно победим», — заявил Текслер в своем приветственном слове. Глава региона поздравил челябинцев и с победой Владимира Путина на президентских выборах. У главного входа в парк Гагарина, где прошел митинг-концерт, образовался затор из посетителей. Толпы людей заполонили и площадь у главной сцены площадки. Хедлайнером праздника стала группа «Земляне». Первой музыканты исполнили песню «Каскадеры». После челябинцы стали скандировать с просьбой спеть хит «Земля в иллюминаторе». В связи с проведением концерта были перекрыты улицы Коммуны и Энтузиастов, а также закрыты две парковочных площадки. Ограничения продлятся до окончания мероприятия.