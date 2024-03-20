Полицейские помогли вернуть челябинке фото умершего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , полиция
В Челябинске в течение дня полицейские нашли заявительнице похищенный снимок Фото:

В Челябинске женщина поблагодарила полицейских за найденный снимок умершего сына. Памятное фото она потеряла в магазине вместе с кошельком. Именно этот снимок, а не деньги, заставили ее обратиться в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Жительница Челябинска обратилась в отдел полиции „Советский“, рассказав, что оставила свой кошелек в магазине, когда расплачивалась за покупки. Вернувшись, она его уже не обнаружила и сообщила в полицию», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка.

Уже на следующий день оперативники уголовного розыска позвонили, сообщив, что злоумышленник задержан, и кошелек с памятной фотографией в сохранности. Пропажу вернули. В своем письме женщина поблагодарила полицейских за их профессионализм, оперативность и неравнодушие. В ноябре 2023 года другая жительница Челябинска выразила слова признательности полицейским, которые помогли дезориентированному мужчине попасть домой.

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В Челябинске женщина поблагодарила полицейских за найденный снимок умершего сына. Памятное фото она потеряла в магазине вместе с кошельком. Именно этот снимок, а не деньги, заставили ее обратиться в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Жительница Челябинска обратилась в отдел полиции „Советский“, рассказав, что оставила свой кошелек в магазине, когда расплачивалась за покупки. Вернувшись, она его уже не обнаружила и сообщила в полицию», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка. Уже на следующий день оперативники уголовного розыска позвонили, сообщив, что злоумышленник задержан, и кошелек с памятной фотографией в сохранности. Пропажу вернули. В своем письме женщина поблагодарила полицейских за их профессионализм, оперативность и неравнодушие. В ноябре 2023 года другая жительница Челябинска выразила слова признательности полицейским, которые помогли дезориентированному мужчине попасть домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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