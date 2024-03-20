Полицейские помогли вернуть челябинке фото умершего сына

20 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Челябинске в течение дня полицейские нашли заявительнице похищенный снимок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске женщина поблагодарила полицейских за найденный снимок умершего сына. Памятное фото она потеряла в магазине вместе с кошельком. Именно этот снимок, а не деньги, заставили ее обратиться в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Жительница Челябинска обратилась в отдел полиции „Советский“, рассказав, что оставила свой кошелек в магазине, когда расплачивалась за покупки. Вернувшись, она его уже не обнаружила и сообщила в полицию», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка. Уже на следующий день оперативники уголовного розыска позвонили, сообщив, что злоумышленник задержан, и кошелек с памятной фотографией в сохранности. Пропажу вернули. В своем письме женщина поблагодарила полицейских за их профессионализм, оперативность и неравнодушие. В ноябре 2023 года другая жительница Челябинска выразила слова признательности полицейским, которые помогли дезориентированному мужчине попасть домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске женщина поблагодарила полицейских за найденный снимок умершего сына. Памятное фото она потеряла в магазине вместе с кошельком. Именно этот снимок, а не деньги, заставили ее обратиться в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Жительница Челябинска обратилась в отдел полиции „Советский“, рассказав, что оставила свой кошелек в магазине, когда расплачивалась за покупки. Вернувшись, она его уже не обнаружила и сообщила в полицию», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе главка. Уже на следующий день оперативники уголовного розыска позвонили, сообщив, что злоумышленник задержан, и кошелек с памятной фотографией в сохранности. Пропажу вернули. В своем письме женщина поблагодарила полицейских за их профессионализм, оперативность и неравнодушие. В ноябре 2023 года другая жительница Челябинска выразила слова признательности полицейским, которые помогли дезориентированному мужчине попасть домой.