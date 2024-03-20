20 марта 2024

Челябинские подростки взяли первое место на Чемпионате России по танцам

Челябинские подростки взяли первое место наЧемпионате России по танцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные танцы. Кубок губернатора. Тюмень, спортивные танцы
Спортсмены завоевали первое место среди финалистов Фото:

Танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова из Челябинска заняли первое место на Чемпионате и первенстве России по спортивным танцам. Пара выступала в категории 14-15 лет и завоевала золотую медаль среди финалистов.

«Финалисты категории 14-15 лет, латиноамериканские танцы. Первое место — пара №262 Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, спортивная школа „Факел“», — сообщил ведущий в эфире соревнований.

В момент награждения у девушки проступили слезы. Челябинские танцоры завоевали золото в первый день соревнований. Чемпионат проходит в Красногорске Московской области с 20 по 31 марта.

На чемпионат финалисты приехали вместе с тренером Ириной Маркеловой
На чемпионат финалисты приехали вместе с тренером Ириной Маркеловой
Челябинские спортсмены заняли первое место с латиноамериканской программой
Челябинские спортсмены заняли первое место с латиноамериканской программой

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Танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова из Челябинска заняли первое место на Чемпионате и первенстве России по спортивным танцам. Пара выступала в категории 14-15 лет и завоевала золотую медаль среди финалистов. «Финалисты категории 14-15 лет, латиноамериканские танцы. Первое место — пара №262 Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, спортивная школа „Факел“», — сообщил ведущий в эфире соревнований. В момент награждения у девушки проступили слезы. Челябинские танцоры завоевали золото в первый день соревнований. Чемпионат проходит в Красногорске Московской области с 20 по 31 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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