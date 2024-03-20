Челябинские подростки взяли первое место на Чемпионате России по танцам

Танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова из Челябинска заняли первое место на Чемпионате и первенстве России по спортивным танцам. Пара выступала в категории 14-15 лет и завоевала золотую медаль среди финалистов.
«Финалисты категории 14-15 лет, латиноамериканские танцы. Первое место — пара №262 Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, спортивная школа „Факел“», — сообщил ведущий в эфире соревнований.
В момент награждения у девушки проступили слезы. Челябинские танцоры завоевали золото в первый день соревнований. Чемпионат проходит в Красногорске Московской области с 20 по 31 марта.
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