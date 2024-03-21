В Челябинске вор украл у Доктора Жени инструменты на 170 тысяч рублей

22 марта 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Евгений Косовский (Доктор Женя) открыл центр помощи бездомным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Челябинска задержала злоумышленника, который украл у Евгения Косовского, известного как Доктор Женя, электроинструменты на сумму свыше 170 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «С заявлением о краже в отдел полиции „Калининский“ УМВД России по городу Челябинску обратился представитель „Красного креста“. Он сообщил, что из нежилого помещения, где производились ремонтные работы, были похищены два перфоратора, электрокатушка и шуруповерт. Общая сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Злоумышленник оперативно задержан, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление челябинец 1991 года рождения. Полиция установила, что мужчина залез в цоколь через окно и похитил инструменты. Имущество он сбыл, деньги потратил. По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке. Доктор Женя создал медицинский центр в 2017 году для помощи людям без определенного места жительства и попавшим в трудную жизненную ситуацию. За активную общественную и благотворительную деятельность он был награжден президентом России Владимиром Путиным знаком отличия «За благодеяние». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Челябинска задержала злоумышленника, который украл у Евгения Косовского, известного как Доктор Женя, электроинструменты на сумму свыше 170 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «С заявлением о краже в отдел полиции „Калининский“ УМВД России по городу Челябинску обратился представитель „Красного креста“. Он сообщил, что из нежилого помещения, где производились ремонтные работы, были похищены два перфоратора, электрокатушка и шуруповерт. Общая сумма причиненного ущерба составила более 170 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Злоумышленник оперативно задержан, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление челябинец 1991 года рождения. Полиция установила, что мужчина залез в цоколь через окно и похитил инструменты. Имущество он сбыл, деньги потратил. По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке. Доктор Женя создал медицинский центр в 2017 году для помощи людям без определенного места жительства и попавшим в трудную жизненную ситуацию. За активную общественную и благотворительную деятельность он был награжден президентом России Владимиром Путиным знаком отличия «За благодеяние».