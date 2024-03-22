Бывшего VIP-полицейского оставили в СИЗО Челябинска

Артема Шумкова оставили в СИЗО до 2 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего начальника одного из отделов ГУ МВД по Челябинской области Артема Шумкова обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО до начала мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Суд рассмотрел материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Артема Шумкова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 27 февраля 2024 года. Данным постановлением в отношении Шумкова был продлен срок содержания под стражей до 2 мая 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокаты Шумкова просили избрать для своего клиента более мягкую меру пресечения. Такой, по их мнению, мог бы стать домашний арест, либо запрет определенных действий. Однако суд в удовлетворении жалобы отказал.

Шумков был задержан в мае прошлого года сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД региона и ФСБ. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Выявление подобных кадров находится на постоянном контроле руководства. В случае установления вины, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности, их непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — напомнили в пресс-службе областного полицейского главка.