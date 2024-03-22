22 марта 2024

В Челябинской области усилили меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, полиция, проблесковый маячок
Граждан просят с пониманием отнестись к работе сотрудников полиции Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Полиция Челябинской области ввела в регионе дополнительные меры безопасности из-за теракта в здании «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Просим граждан отнестись с пониманием к работе сотрудников органов внутренних дел и проявлять бдительность», — заявили в пресс-службе главка.

Теракт «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По последним данным погибли 115 человек. Среди них житель Челябинской области Александр Баклемашев. Власти региона пообещали оказать поддержку семье погибшего. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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Полиция Челябинской области ввела в регионе дополнительные меры безопасности из-за теракта в здании «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Просим граждан отнестись с пониманием к работе сотрудников органов внутренних дел и проявлять бдительность», — заявили в пресс-службе главка. Теракт «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По последним данным погибли 115 человек. Среди них житель Челябинской области Александр Баклемашев. Власти региона пообещали оказать поддержку семье погибшего. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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