В Челябинской области усилили меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

Полиция Челябинской области ввела в регионе дополнительные меры безопасности из-за теракта в здании «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В связи с произошедшими трагическими событиями в Подмосковье полицией Челябинской области предприняты дополнительные меры безопасности. Просим граждан отнестись с пониманием к работе сотрудников органов внутренних дел и проявлять бдительность», — заявили в пресс-службе главка.
Теракт «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По последним данным погибли 115 человек. Среди них житель Челябинской области Александр Баклемашев. Власти региона пообещали оказать поддержку семье погибшего. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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