24 марта 2024

В Челябинске отменят два популярных маршрута автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, снег, пешеходный переход, пешеход, зима, маршрутка, городской транспорт, автотранспорт, масочный режим
После отказа перевозчика маршруты будут переведены на регтариф Фото:

В Челябинске с 1 апреля отменят два популярных маршрута автобуса: №35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и №40 «Поселок АМЗ — Братьев Кашириных». Об этом сообщили в пресс-службе Областной службы перевозчика.

«ООО „Гранд“ (директор Овсянников Евгений Евгеньевич) 14 марта уведомило Министерство дорожного хозяйства и транспорта об отказе от обслуживания маршрутов по нерегулируемому тарифу с 1 апреля. Для сохранения транспортного обслуживания маршруты досрочно переводим на регулируемый тариф, в ближайшее время проведем конкурентные процедуры, выберем нового перевозчика», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что согласно законодательству, такое уведомление должно поступить от перевозчика не ранее, чем за 90 дней, а не за 14 дней. Однако перевод на регтариф позволит жителям пользоваться картами оплаты проезда, следить за движением маршрутов онлайн и использовать пересадочный билет. В ведомстве предложили временно использовать в качестве альтернативы автобусы 14, 42, 51, 71 с пересадками.

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В Челябинске с 1 апреля отменят два популярных маршрута автобуса: №35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и №40 «Поселок АМЗ — Братьев Кашириных». Об этом сообщили в пресс-службе Областной службы перевозчика. «ООО „Гранд“ (директор Овсянников Евгений Евгеньевич) 14 марта уведомило Министерство дорожного хозяйства и транспорта об отказе от обслуживания маршрутов по нерегулируемому тарифу с 1 апреля. Для сохранения транспортного обслуживания маршруты досрочно переводим на регулируемый тариф, в ближайшее время проведем конкурентные процедуры, выберем нового перевозчика», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что согласно законодательству, такое уведомление должно поступить от перевозчика не ранее, чем за 90 дней, а не за 14 дней. Однако перевод на регтариф позволит жителям пользоваться картами оплаты проезда, следить за движением маршрутов онлайн и использовать пересадочный билет. В ведомстве предложили временно использовать в качестве альтернативы автобусы 14, 42, 51, 71 с пересадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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