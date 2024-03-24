В Челябинске отменят два популярных маршрута автобуса

25 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

После отказа перевозчика маршруты будут переведены на регтариф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 1 апреля отменят два популярных маршрута автобуса: №35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и №40 «Поселок АМЗ — Братьев Кашириных». Об этом сообщили в пресс-службе Областной службы перевозчика. «ООО „Гранд“ (директор Овсянников Евгений Евгеньевич) 14 марта уведомило Министерство дорожного хозяйства и транспорта об отказе от обслуживания маршрутов по нерегулируемому тарифу с 1 апреля. Для сохранения транспортного обслуживания маршруты досрочно переводим на регулируемый тариф, в ближайшее время проведем конкурентные процедуры, выберем нового перевозчика», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что согласно законодательству, такое уведомление должно поступить от перевозчика не ранее, чем за 90 дней, а не за 14 дней. Однако перевод на регтариф позволит жителям пользоваться картами оплаты проезда, следить за движением маршрутов онлайн и использовать пересадочный билет. В ведомстве предложили временно использовать в качестве альтернативы автобусы 14, 42, 51, 71 с пересадками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 апреля отменят два популярных маршрута автобуса: №35 «Приборостроителей — Новосинеглазово» и №40 «Поселок АМЗ — Братьев Кашириных». Об этом сообщили в пресс-службе Областной службы перевозчика. «ООО „Гранд“ (директор Овсянников Евгений Евгеньевич) 14 марта уведомило Министерство дорожного хозяйства и транспорта об отказе от обслуживания маршрутов по нерегулируемому тарифу с 1 апреля. Для сохранения транспортного обслуживания маршруты досрочно переводим на регулируемый тариф, в ближайшее время проведем конкурентные процедуры, выберем нового перевозчика», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что согласно законодательству, такое уведомление должно поступить от перевозчика не ранее, чем за 90 дней, а не за 14 дней. Однако перевод на регтариф позволит жителям пользоваться картами оплаты проезда, следить за движением маршрутов онлайн и использовать пересадочный билет. В ведомстве предложили временно использовать в качестве альтернативы автобусы 14, 42, 51, 71 с пересадками.