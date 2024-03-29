29 марта 2024

Умер первый афроамериканец, получивший «Оскара» за лучшую роль второго плана

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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
Госсет получил «Оскар» за роль в фильме «Офицер и джентльмен» Фото:

В возрасте 87 лет умер Луис Госсетт — младший — первый афроамериканский актер, ставший обладателем премии «Оскар» за лучшую роль второго плана. Трагическую новость сообщил племянник артиста.

«Луис Госсетт — младший стал третьим темнокожим номинантом на премию „Оскар“ в категории актеров второго плана в 1983 году и первым получил награду за роль в фильме „Офицер и джентльмен“. Актер умер вечером 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния», — передает издание агентство Associated Press информацию после сообщения родственника Госсета.

О причинах смерти артиста точной информации нет. Уточняется, что Госсетт страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, но затем прошел курс реабилитации. Позднее у него был обнаружен рак, а в 2019 году он перенес COVID-19.

После вручения заветной статуэтки актер снялся в множестве фильмов. Среди самых известных картин — «Бездна», «Враг мой», «Идущий в огне», «Каратель» и «Челюсти 3». Госсетт был также удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».

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В возрасте 87 лет умер Луис Госсетт — младший — первый афроамериканский актер, ставший обладателем премии «Оскар» за лучшую роль второго плана. Трагическую новость сообщил племянник артиста. «Луис Госсетт — младший стал третьим темнокожим номинантом на премию „Оскар“ в категории актеров второго плана в 1983 году и первым получил награду за роль в фильме „Офицер и джентльмен“. Актер умер вечером 28 марта в Санта-Монике, штат Калифорния», — передает издание агентство Associated Press информацию после сообщения родственника Госсета. О причинах смерти артиста точной информации нет. Уточняется, что Госсетт страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, но затем прошел курс реабилитации. Позднее у него был обнаружен рак, а в 2019 году он перенес COVID-19. После вручения заветной статуэтки актер снялся в множестве фильмов. Среди самых известных картин — «Бездна», «Враг мой», «Идущий в огне», «Каратель» и «Челюсти 3». Госсетт был также удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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