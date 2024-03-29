29 марта 2024

В Екатеринбурге поймали неадекватного мужчину, севшего за руль легковушки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге задержали мужчину, который вел себя странно Фото:

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который сел за руль чужого ВАЗ-2107. Парень, предположительно, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Полицейские задержали мужчину в автомобиле ВАЗ-2107 белого цвета в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Он вел себя странно, словно находился под действием каких-то препаратов», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на информацию очевидцев инцидента. К сообщению прикреплено видео с места событий.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который сел за руль чужого ВАЗ-2107. Парень, предположительно, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщили очевидцы происшествия. «Полицейские задержали мужчину в автомобиле ВАЗ-2107 белого цвета в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Он вел себя странно, словно находился под действием каких-то препаратов», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на информацию очевидцев инцидента. К сообщению прикреплено видео с места событий. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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