В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который сел за руль чужого ВАЗ-2107. Парень, предположительно, находился в неадекватном состоянии. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Полицейские задержали мужчину в автомобиле ВАЗ-2107 белого цвета в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Он вел себя странно, словно находился под действием каких-то препаратов», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на информацию очевидцев инцидента. К сообщению прикреплено видео с места событий.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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