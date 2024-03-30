Захарова поставила на место главу МИД ФРГ, которая сделала дерзкое заявление о Путине

Захарова: главе ФРГ нужно купить карту и учебник истории
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Мария Захарова (на фото) посоветовала Анналене Бербок купить учебник истории Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипведомства ФРГ Анналены Бербок о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт. Захарова отметила, что именно Североатлантический альянс начал расширение на восток и предложила Бербок купить учебник истории.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — заявила Мария Захарова, передает РИА Новости.

Ранее глава немецкого МИДа заявила, что Путин «намерен втянуть НАТО в вооруженный конфликт», а победа РФ в украинском конфликте, по ее словам, поставит под угрозу безопасность Евросоюза, передает RT. Также Бербок сказала, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров, хотя Москва не раз говорила о готовности решить конфликт дипломатическим путем, дополняет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипведомства ФРГ Анналены Бербок о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт. Захарова отметила, что именно Североатлантический альянс начал расширение на восток и предложила Бербок купить учебник истории. «Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — заявила Мария Захарова, передает РИА Новости. Ранее глава немецкого МИДа заявила, что Путин «намерен втянуть НАТО в вооруженный конфликт», а победа РФ в украинском конфликте, по ее словам, поставит под угрозу безопасность Евросоюза, передает RT. Также Бербок сказала, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров, хотя Москва не раз говорила о готовности решить конфликт дипломатическим путем, дополняет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...