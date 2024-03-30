Захарова поставила на место главу МИД ФРГ, которая сделала дерзкое заявление о Путине

Захарова: главе ФРГ нужно купить карту и учебник истории

30 марта 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мария Захарова (на фото) посоветовала Анналене Бербок купить учебник истории Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипведомства ФРГ Анналены Бербок о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт. Захарова отметила, что именно Североатлантический альянс начал расширение на восток и предложила Бербок купить учебник истории. «Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — заявила Мария Захарова, передает РИА Новости. Ранее глава немецкого МИДа заявила, что Путин «намерен втянуть НАТО в вооруженный конфликт», а победа РФ в украинском конфликте, по ее словам, поставит под угрозу безопасность Евросоюза, передает RT. Также Бербок сказала, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров, хотя Москва не раз говорила о готовности решить конфликт дипломатическим путем, дополняет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипведомства ФРГ Анналены Бербок о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в конфликт. Захарова отметила, что именно Североатлантический альянс начал расширение на восток и предложила Бербок купить учебник истории. «Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — заявила Мария Захарова, передает РИА Новости. Ранее глава немецкого МИДа заявила, что Путин «намерен втянуть НАТО в вооруженный конфликт», а победа РФ в украинском конфликте, по ее словам, поставит под угрозу безопасность Евросоюза, передает RT. Также Бербок сказала, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров, хотя Москва не раз говорила о готовности решить конфликт дипломатическим путем, дополняет телеканал 360.