В Новороссийске начались восстановительные работы после атаки ВСУ

Оперативный штаб в Новороссийске приступил к ликвидации последствий атаки ВСУ, в результате которой в Центральном районе повреждены семь многоквартирных домов и гостиница. Начаты восстановительные работы, пострадавшим гражданам организована адресная помощь и назначены компенсации.
«Экспертная комиссия проведет обследование и экспертизу каждого здания, далее сформируем план аварийно-восстановительных работ. Специализированные бригады займутся восстановлением электроэнергии», — сообщили в штабе.
Сильнее всего пострадали дома на ул. Шевченко, 55 и Энгельса, 98. Для оценки ущерба организован поквартирный обход 811 помещений. Шесть человек госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.
Ранее в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации после масштабной атаки беспилотников ВСУ, в результате которой, по предварительным данным, погибли два человека и были повреждены жилые дома и гостиница. Все городские службы были переведены в режим ЧС, а для координации действий был развернут оперативный штаб, который организовал помощь пострадавшим и начал оценку ущерба для последующего восстановления поврежденных объектов.
