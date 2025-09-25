Kub Mash: матери, спасшей детей от беспилотников ВСУ, выписали штраф за превышение скорости

Женщине, которая пыталась спасти детей от украинских БПЛА на автомобиле, выписали штраф за превышение скорости. Об этой ситуации сообщили в новостных telegram-каналах.
«За полчаса до въезда в город (Приморско-Ахтарск — прим. URA.RU) полетели дроны, по её словам, было 8-10 штук. Семья увидела, как два беспилотника сбили, прозвучали взрывы», — указано в посте telegram-канала Kub Mash. Отмечается, что автомобиль, пытаясь скрыться от БПЛА, развил скорость более 100 км/ч, когда разрешенной является 60 км/ч.
После этого камера зафиксировала превышение скорости и женщине пришел штраф. Во время судебного процесса женщине удалось доказать, что другого способа скрыться от беспилотников не было, поэтому штраф был отменен.
Это уже не первый случай, когда суд отменяет штраф за нарушения. Ранее в Курганской области Шатровский районный суд отменил сотни штрафов грузоперевозчикам, которые доставляют лекарства и продукты. Основанием для этого стало то, что перевозки подпадали под исключения, предусмотренные региональным приказом.
