Боец ВСУ встал на колени перед российским дроном. Видео

Солдат ВСУ встал на колени перед дроном ВС РФ
Солдат ВСУ встал на колени перед дроном ВС РФ
Спецоперация РФ на Украине

Солдат ВСУ во время боев в приграничных районах Сумской области встал на колени перед российским дроном и попал на видео. Соответствующие кадры 25 сентября опубликовал связанный с группировкой войск «Север» telegram-канал.

«Расчеты FPV 810 обрмп группировки „Север“ выявляют и уничтожают пехоту противника в лесопосадках Сумской области. Выжившие боевики умоляют сохранить им жизнь и просятся в российский плен», — пишет telegram-канал «Северный ветер».

На ролике видно, как украинский военнослужащий через камеру дрона обращается к российским бойцам, складывая руки в молитвенной позе. Судя по подписи telegram-канала, мужчина просит сдаться в плен.

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что на Украине начинается новая фаза вооруженного противостояния, связанная с отменой запретов на нанесение масштабных ударов. По утверждению эксперта, поводом для подобных перемен стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который выразил пожелание успеха обеим конфликтующим сторонам и объявил об отказе Вашингтона от посреднической роли в урегулировании кризиса.

