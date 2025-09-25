Солдат ВСУ во время боев в приграничных районах Сумской области встал на колени перед российским дроном и попал на видео. Соответствующие кадры 25 сентября опубликовал связанный с группировкой войск «Север» telegram-канал.
«Расчеты FPV 810 обрмп группировки „Север“ выявляют и уничтожают пехоту противника в лесопосадках Сумской области. Выжившие боевики умоляют сохранить им жизнь и просятся в российский плен», — пишет telegram-канал «Северный ветер».
На ролике видно, как украинский военнослужащий через камеру дрона обращается к российским бойцам, складывая руки в молитвенной позе. Судя по подписи telegram-канала, мужчина просит сдаться в плен.
Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что на Украине начинается новая фаза вооруженного противостояния, связанная с отменой запретов на нанесение масштабных ударов. По утверждению эксперта, поводом для подобных перемен стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который выразил пожелание успеха обеим конфликтующим сторонам и объявил об отказе Вашингтона от посреднической роли в урегулировании кризиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.