РБК: за первый квартал 2024 года россияне купили вдвое больше авто

02 апреля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

В марте было зарегистрировано 171 849 новых легковых автомобилей Фото: Анна Майорова © URA.RU Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2024 года увеличились вдвое по сравнению с январем—мартом 2023 года и превзошли показатели 2021 года. Увеличение спроса могло быть вызвано введением новой схемы оплаты утилизационного сбора и повышением цен на автомобили. Об этом следует из публичной информации и данных источника о регистрациях в марте. «Суммарно за первые три месяца 2024-го, по подсчетам РБК на основе информации „Автостата“ и с учетом мартовской статистики регистраций, было продано уже около 356 тысяч легковых автомобилей», — передает РБК. Отмечается, что в первом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 171,3 тысячи легковых машин, в 2022-м — 227,3 тысячи. Согласно данным, предоставленной источником в РБК из автомобильного сектора, в марте было зарегистрировано 171 849 новых легковых автомобилей. По информации другого собеседника РБК, статистика регистраций отражает общие тенденции, но может незначительно различаться с данными Минпромторга и агенства «Автостат». В «Автостате» подчеркнули, что пока у них нет конкретной информации о продажах в марте, однако там отметили, что объем продаж будет превышать февральские показатели, которые составили 104 тысяч автомобилей. Представитель агентства подчеркнул, что это связано как с увеличением числа дней в марте по сравнению с февралем, так и с традиционным оживлением рынка весной. По информации «Автостата», в марте 2023 года было продано 69,91 тысячи новых легковых машин, в марте 2022 года — 55,1 тысяч, а в марте 2021 года — 139,2 тысячи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продажи легковых автомобилей в первом квартале 2024 года увеличились вдвое по сравнению с январем—мартом 2023 года и превзошли показатели 2021 года. Увеличение спроса могло быть вызвано введением новой схемы оплаты утилизационного сбора и повышением цен на автомобили. Об этом следует из публичной информации и данных источника о регистрациях в марте. «Суммарно за первые три месяца 2024-го, по подсчетам РБК на основе информации „Автостата“ и с учетом мартовской статистики регистраций, было продано уже около 356 тысяч легковых автомобилей», — передает РБК. Отмечается, что в первом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 171,3 тысячи легковых машин, в 2022-м — 227,3 тысячи. Согласно данным, предоставленной источником в РБК из автомобильного сектора, в марте было зарегистрировано 171 849 новых легковых автомобилей. По информации другого собеседника РБК, статистика регистраций отражает общие тенденции, но может незначительно различаться с данными Минпромторга и агенства «Автостат». В «Автостате» подчеркнули, что пока у них нет конкретной информации о продажах в марте, однако там отметили, что объем продаж будет превышать февральские показатели, которые составили 104 тысяч автомобилей. Представитель агентства подчеркнул, что это связано как с увеличением числа дней в марте по сравнению с февралем, так и с традиционным оживлением рынка весной. По информации «Автостата», в марте 2023 года было продано 69,91 тысячи новых легковых машин, в марте 2022 года — 55,1 тысяч, а в марте 2021 года — 139,2 тысячи.