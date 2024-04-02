Свердловскому мальчику с трубкой в горле собрали 1 млн на лечение в Тель-Авиве

02 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Россияне собрали недостающую сумму на операцию Артемию Устинову Фото: Юлия Устинова Россияне собрали один миллион рублей для двухлетнего Артемия Устинова из Серова (Свердловская область), который с рождения страдает от стеноза гортани и дышит через трахеостому. Собранные средства позволят провести необходимую операцию в Израиле под руководством опытного хирурга профессора Ари Диро из медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве. История маленького уральца, нуждающегося в помощи, впервые была опубликована на сайте URA.RU 1 марта 2024 года. Тогда родители Артемия призвали неравнодушных людей помочь собрать оставшуюся часть суммы в размере одного миллиона рублей для операции, в то время как остальные средства уже были собраны. Благотворительный фонд «Алеша» взял на себя обязательства по сбору недостающих 2,5 миллиона рублей, а родители Артемия самостоятельно собрали 5,5 миллиона из необходимых 8 миллионов рублей. С появлением истории на сайте агентства до завершения сбора оставалось всего один миллион рублей, который благодаря отзывчивости людей удалось собрать за месяц. «Благодаря вам, наши волшебники, мы сделали еще один шаг к жизни без трахеостомы. Мы выражаем бесконечную благодарность всем, кто принял участие в сборе средств на операцию нашему сыну. Отдельное спасибо БФ „Алеша“ и информационному агентству URA.RU. Теперь у нашего сына есть шанс на полноценную жизнь», — сказала мама двухлетнего мальчика Юлия. На сайте агентства регулярно публикуются истории о благотворительности и помощи нуждающимся, подчеркивая важность социальной поддержки и взаимопомощи в трудные времена. Например, маленькой екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о героях наших публикаций. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне собрали один миллион рублей для двухлетнего Артемия Устинова из Серова (Свердловская область), который с рождения страдает от стеноза гортани и дышит через трахеостому. Собранные средства позволят провести необходимую операцию в Израиле под руководством опытного хирурга профессора Ари Диро из медицинского центра имени Сураски в Тель-Авиве. История маленького уральца, нуждающегося в помощи, впервые была опубликована на сайте URA.RU 1 марта 2024 года. Тогда родители Артемия призвали неравнодушных людей помочь собрать оставшуюся часть суммы в размере одного миллиона рублей для операции, в то время как остальные средства уже были собраны. Благотворительный фонд «Алеша» взял на себя обязательства по сбору недостающих 2,5 миллиона рублей, а родители Артемия самостоятельно собрали 5,5 миллиона из необходимых 8 миллионов рублей. С появлением истории на сайте агентства до завершения сбора оставалось всего один миллион рублей, который благодаря отзывчивости людей удалось собрать за месяц. «Благодаря вам, наши волшебники, мы сделали еще один шаг к жизни без трахеостомы. Мы выражаем бесконечную благодарность всем, кто принял участие в сборе средств на операцию нашему сыну. Отдельное спасибо БФ „Алеша“ и информационному агентству URA.RU. Теперь у нашего сына есть шанс на полноценную жизнь», — сказала мама двухлетнего мальчика Юлия. На сайте агентства регулярно публикуются истории о благотворительности и помощи нуждающимся, подчеркивая важность социальной поддержки и взаимопомощи в трудные времена. Например, маленькой екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой при рождении обнаружили синдром Гурлера, неравнодушные россияне отправили на лечение ребенка 8 миллионов рублей. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о героях наших публикаций. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.