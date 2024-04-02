Пострадавших в свердловской шахте госпитализируют на вертолете в Екатеринбург

02 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Пострадавших доставят в Екатеринбург 2 апреля Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Двух рабочих, пострадавших при аварии на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), доставят на вертолете в Екатеринбург для оказания необходимой медпомощи. Об этом рассказали представители шахты. «Двое пострадавших для оказания специализированной медицинской помощи будут доставлены вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». Адрес больницы, в которую доставят рабочих, не уточняется. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров — четверых смогли вытащить живыми. Трех положили в больницу, а один отделался испугом. Руководство предприятия поможет семье погибшего. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ЧП. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух рабочих, пострадавших при аварии на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), доставят на вертолете в Екатеринбург для оказания необходимой медпомощи. Об этом рассказали представители шахты. «Двое пострадавших для оказания специализированной медицинской помощи будут доставлены вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». Адрес больницы, в которую доставят рабочих, не уточняется. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров — четверых смогли вытащить живыми. Трех положили в больницу, а один отделался испугом. Руководство предприятия поможет семье погибшего. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ЧП. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.