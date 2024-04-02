Пострадавших в свердловской шахте госпитализируют на вертолете в Екатеринбург

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, вертолет ансат, санитарный вертолет
Пострадавших доставят в Екатеринбург 2 апреля Фото:
новость из сюжета
Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская»

Двух рабочих, пострадавших при аварии на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), доставят на вертолете в Екатеринбург для оказания необходимой медпомощи. Об этом рассказали представители шахты.

«Двое пострадавших для оказания специализированной медицинской помощи будут доставлены вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». Адрес больницы, в которую доставят рабочих, не уточняется.

ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров — четверых смогли вытащить живыми. Трех положили в больницу, а один отделался испугом. Руководство предприятия поможет семье погибшего. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ЧП. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.

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Двух рабочих, пострадавших при аварии на шахте «Северопесчанская» (Краснотурьинск, Свердловская область), доставят на вертолете в Екатеринбург для оказания необходимой медпомощи. Об этом рассказали представители шахты. «Двое пострадавших для оказания специализированной медицинской помощи будут доставлены вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург», — пишет telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». Адрес больницы, в которую доставят рабочих, не уточняется. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых взрывных работ. Пять человек застряли на глубине 320 метров — четверых смогли вытащить живыми. Трех положили в больницу, а один отделался испугом. Руководство предприятия поможет семье погибшего. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании ЧП. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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