РИА Новости: в «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения

06 апреля 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

При поджоге «Крокуса» не сработала часть системы пожаротушения, передает РИАН Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» После поджога террористами концертного зала в «Крокус Сити Холле» в помещении не сработала часть автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. «Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — передает агентство слова своего источника. При этом отмечается, что автоматическая система информирования о пожаре сработала вовремя. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Огонь распространился достаточно быстро в связи с тем, что при отделке стен использовались горючие материалы, уточнили правоохранительные органы. Всего при трагедии погибли 145 человек, по официальным данным. Также были нарушены пожарные требования, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После поджога террористами концертного зала в «Крокус Сити Холле» в помещении не сработала часть автоматической системы пожаротушения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. «Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — передает агентство слова своего источника. При этом отмечается, что автоматическая система информирования о пожаре сработала вовремя. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. Террористы массово расстреливали людей, а также организовали поджог. Огонь распространился достаточно быстро в связи с тем, что при отделке стен использовались горючие материалы, уточнили правоохранительные органы. Всего при трагедии погибли 145 человек, по официальным данным. Также были нарушены пожарные требования, передает «Национальная служба новостей».