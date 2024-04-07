Группа Starkillers отменила концерт в Челябинске из-за теракта в «Крокусе»

В связи с трагедией в «Крокусе» группа Starkillers отменила свой концертный тур
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Челябинске отменен концерт группы Starkillers из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом URA.RU сообщил организатор.
«Артисты отменили тур в связи с событиями в „Крокусе“. Все билеты зрителям были возвращены», — сообщил организатор концерта группы Starkillers. Мероприятие в Челябинске было запланировано на 12 апреля.
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» группой лиц был совершен теракт со стрельбой, а также поджог здания. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали.
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