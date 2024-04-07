07 апреля 2024

Группа Starkillers отменила концерт в Челябинске из-за теракта в «Крокусе»

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Концерт Русское лето. Тюмень , концерт, концерт на площади
В связи с трагедией в «Крокусе» группа Starkillers отменила свой концертный тур Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинске отменен концерт группы Starkillers из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом URA.RU сообщил организатор.

«Артисты отменили тур в связи с событиями в „Крокусе“. Все билеты зрителям были возвращены», — сообщил организатор концерта группы Starkillers. Мероприятие в Челябинске было запланировано на 12 апреля.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» группой лиц был совершен теракт со стрельбой, а также поджог здания. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали.

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В Челябинске отменен концерт группы Starkillers из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом URA.RU сообщил организатор. «Артисты отменили тур в связи с событиями в „Крокусе“. Все билеты зрителям были возвращены», — сообщил организатор концерта группы Starkillers. Мероприятие в Челябинске было запланировано на 12 апреля. Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» группой лиц был совершен теракт со стрельбой, а также поджог здания. Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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