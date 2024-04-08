В Челябинской области девушки в свадебный платьях закрыли горнолыжный сезон

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Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, горнолыжный курорт, цао евразия
Горнолыжный сезон на курорте «Банное» закрыли Фото:

На курорте «Банное» в Магнитогорске (Челябинская область) горнолыжный сезон закрыли девушки в свадебных платьях. Они устроили лыжный заезд, а также прыгали через бассейн.

«6 апреля закрытие горнолыжного сезона. Костюмированным женихам и невестам подъемник бесплатно», — сообщили в пресс-службе курорта. Тема праздника посвящена году семьи.

Спуск девушек прошел под девизом «Сбежавшая невеста». На мероприятии среди участников выбирали самый оригинальный свадебный наряд. Победители получили спортивные призы.

Костюмированные невесты на закрытии горнолыжного курорта «Банное»
Костюмированные невесты на закрытии горнолыжного курорта «Банное»

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На курорте «Банное» в Магнитогорске (Челябинская область) горнолыжный сезон закрыли девушки в свадебных платьях. Они устроили лыжный заезд, а также прыгали через бассейн. «6 апреля закрытие горнолыжного сезона. Костюмированным женихам и невестам подъемник бесплатно», — сообщили в пресс-службе курорта. Тема праздника посвящена году семьи. Спуск девушек прошел под девизом «Сбежавшая невеста». На мероприятии среди участников выбирали самый оригинальный свадебный наряд. Победители получили спортивные призы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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