В Челябинской области девушки в свадебный платьях закрыли горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон на курорте «Банное» закрыли
На курорте «Банное» в Магнитогорске (Челябинская область) горнолыжный сезон закрыли девушки в свадебных платьях. Они устроили лыжный заезд, а также прыгали через бассейн.
«6 апреля закрытие горнолыжного сезона. Костюмированным женихам и невестам подъемник бесплатно», — сообщили в пресс-службе курорта. Тема праздника посвящена году семьи.
Спуск девушек прошел под девизом «Сбежавшая невеста». На мероприятии среди участников выбирали самый оригинальный свадебный наряд. Победители получили спортивные призы.
Костюмированные невесты на закрытии горнолыжного курорта «Банное»
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