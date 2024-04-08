В Челябинской области девушки в свадебный платьях закрыли горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон на курорте «Банное» закрыли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На курорте «Банное» в Магнитогорске (Челябинская область) горнолыжный сезон закрыли девушки в свадебных платьях. Они устроили лыжный заезд, а также прыгали через бассейн.

«6 апреля закрытие горнолыжного сезона. Костюмированным женихам и невестам подъемник бесплатно», — сообщили в пресс-службе курорта. Тема праздника посвящена году семьи.

Спуск девушек прошел под девизом «Сбежавшая невеста». На мероприятии среди участников выбирали самый оригинальный свадебный наряд. Победители получили спортивные призы.