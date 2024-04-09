Звезда «Папиных дочек» станет мамой во второй раз

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, сыгравшая роль Галины Сергеевны, объявила о своей второй беременности. Такой новостью актриса поделилась на своей странице в соцсети.
«Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. Любите друг друга!» — сказала звезда в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Трогательные кадры снимал ее трехлетний сын Лев и муж Илья Авербух. «Ты рад?» — спросила артистка у сына. «Да, я рад! Очень рад», — ответил мальчик маме.
В комментариях фанаты обрадовались за звезду. «Как здорово! Прекрасная новость! Лизонька, поздравляю вас и вашу чудесную семью», — написала подписчица под видео.
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