09 апреля 2024

Звезда «Папиных дочек» станет мамой во второй раз

© Служба новостей «URA.RU»
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29-летняя Арзамасова объявила о пополнении в семье в трогательном ролике (архивное фото) Фото:

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, сыгравшая роль Галины Сергеевны, объявила о своей второй беременности. Такой новостью актриса поделилась на своей странице в соцсети.

«Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. Любите друг друга!» — сказала звезда в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Трогательные кадры снимал ее трехлетний сын Лев и муж Илья Авербух. «Ты рад?» — спросила артистка у сына. «Да, я рад! Очень рад», — ответил мальчик маме.

В комментариях фанаты обрадовались за звезду. «Как здорово! Прекрасная новость! Лизонька, поздравляю вас и вашу чудесную семью», — написала подписчица под видео.

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Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, сыгравшая роль Галины Сергеевны, объявила о своей второй беременности. Такой новостью актриса поделилась на своей странице в соцсети. «Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. Любите друг друга!» — сказала звезда в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Трогательные кадры снимал ее трехлетний сын Лев и муж Илья Авербух. «Ты рад?» — спросила артистка у сына. «Да, я рад! Очень рад», — ответил мальчик маме. В комментариях фанаты обрадовались за звезду. «Как здорово! Прекрасная новость! Лизонька, поздравляю вас и вашу чудесную семью», — написала подписчица под видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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