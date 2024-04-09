Звезда «Папиных дочек» станет мамой во второй раз

10 апреля 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

29-летняя Арзамасова объявила о пополнении в семье в трогательном ролике (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, сыгравшая роль Галины Сергеевны, объявила о своей второй беременности. Такой новостью актриса поделилась на своей странице в соцсети. «Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. Любите друг друга!» — сказала звезда в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Трогательные кадры снимал ее трехлетний сын Лев и муж Илья Авербух. «Ты рад?» — спросила артистка у сына. «Да, я рад! Очень рад», — ответил мальчик маме. В комментариях фанаты обрадовались за звезду. «Как здорово! Прекрасная новость! Лизонька, поздравляю вас и вашу чудесную семью», — написала подписчица под видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, сыгравшая роль Галины Сергеевны, объявила о своей второй беременности. Такой новостью актриса поделилась на своей странице в соцсети. «Думаю, слова тут излишни. Спустя три года. Любите друг друга!» — сказала звезда в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Трогательные кадры снимал ее трехлетний сын Лев и муж Илья Авербух. «Ты рад?» — спросила артистка у сына. «Да, я рад! Очень рад», — ответил мальчик маме. В комментариях фанаты обрадовались за звезду. «Как здорово! Прекрасная новость! Лизонька, поздравляю вас и вашу чудесную семью», — написала подписчица под видео.