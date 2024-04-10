Путин поздравил мусульман с главным праздником. Скрин

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Путин отметил вклад мусульманских организаций в общественные проекты РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления мусульманам России по случаю празднования Ураза-байрам, который символизирует завершение Рамадана. Праздник отмечает радость обновления и стремление к духовному развитию.

«Мусульмане России бережно хранят традиции предков, отмечая этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — отметил Путин в своем поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Глава государства подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков.

В своем обращении президент подчеркнул активное участие мусульманских организаций в жизни страны, их вклад в реализацию общественно значимых проектов и поддержку участников специальной военной операции. «Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства.

Мусульмане всего мира 10 апреля отмечают праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание Рамадана. Тысячи мусульман России собираются на улице на молитву. Так мусульмане уже вышли в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске.

Поздравление Путина с Ураза-байрам
Поздравление Владимира Путина с Ураза-байрам

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Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления мусульманам России по случаю празднования Ураза-байрам, который символизирует завершение Рамадана. Праздник отмечает радость обновления и стремление к духовному развитию. «Мусульмане России бережно хранят традиции предков, отмечая этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — отметил Путин в своем поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Глава государства подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. В своем обращении президент подчеркнул активное участие мусульманских организаций в жизни страны, их вклад в реализацию общественно значимых проектов и поддержку участников специальной военной операции. «Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства. Мусульмане всего мира 10 апреля отмечают праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание Рамадана. Тысячи мусульман России собираются на улице на молитву. Так мусульмане уже вышли в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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