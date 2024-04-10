Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления мусульманам России по случаю празднования Ураза-байрам, который символизирует завершение Рамадана. Праздник отмечает радость обновления и стремление к духовному развитию.
«Мусульмане России бережно хранят традиции предков, отмечая этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — отметил Путин в своем поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Глава государства подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков.
В своем обращении президент подчеркнул активное участие мусульманских организаций в жизни страны, их вклад в реализацию общественно значимых проектов и поддержку участников специальной военной операции. «Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства.
Мусульмане всего мира 10 апреля отмечают праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание Рамадана. Тысячи мусульман России собираются на улице на молитву. Так мусульмане уже вышли в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске.
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Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления мусульманам России по случаю празднования Ураза-байрам, который символизирует завершение Рамадана. Праздник отмечает радость обновления и стремление к духовному развитию. «Мусульмане России бережно хранят традиции предков, отмечая этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — отметил Путин в своем поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Глава государства подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. В своем обращении президент подчеркнул активное участие мусульманских организаций в жизни страны, их вклад в реализацию общественно значимых проектов и поддержку участников специальной военной операции. «Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства. Мусульмане всего мира 10 апреля отмечают праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание Рамадана. Тысячи мусульман России собираются на улице на молитву. Так мусульмане уже вышли в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске.