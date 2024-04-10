Путин поздравил мусульман с главным праздником. Скрин

10 апреля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Путин отметил вклад мусульманских организаций в общественные проекты РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления мусульманам России по случаю празднования Ураза-байрам, который символизирует завершение Рамадана. Праздник отмечает радость обновления и стремление к духовному развитию. «Мусульмане России бережно хранят традиции предков, отмечая этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — отметил Путин в своем поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман РФ . Глава государства подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. В своем обращении президент подчеркнул активное участие мусульманских организаций в жизни страны, их вклад в реализацию общественно значимых проектов и поддержку участников специальной военной операции. «Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства. Мусульмане всего мира 10 апреля отмечают праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание Рамадана. Тысячи мусульман России собираются на улице на молитву. Так мусульмане уже вышли в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске. Поздравление Владимира Путина с Ураза-байрам Скрин: telegram-канал «ДУМ РФ сегодня» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления мусульманам России по случаю празднования Ураза-байрам, который символизирует завершение Рамадана. Праздник отмечает радость обновления и стремление к духовному развитию. «Мусульмане России бережно хранят традиции предков, отмечая этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — отметил Путин в своем поздравлении, опубликованном в официальном telegram-канале Духовного управления мусульман РФ. Глава государства подчеркнул, что Ураза-байрам олицетворяет радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. В своем обращении президент подчеркнул активное участие мусульманских организаций в жизни страны, их вклад в реализацию общественно значимых проектов и поддержку участников специальной военной операции. «Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства. Мусульмане всего мира 10 апреля отмечают праздник Ураза-байрам, который символизирует окончание Рамадана. Тысячи мусульман России собираются на улице на молитву. Так мусульмане уже вышли в Екатеринбурге, Кургане, Челябинске.