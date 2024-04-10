Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Диловар Исломов остается под стражей Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Московский суд признал законным арест Диловара Исломова, который проходит фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле». Ранее мужчина оспорил заключение под стражу.

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«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича без изменений», — сообщили telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Фигурант остался под стражей.

Судебное заседание шло в закрытом режиме. Сам Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляции. Он не признал свою вину.

Исломов — владелец авто, на котором передвигались террористы. Также по делу проходят его отец и брат.

В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения.

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Московский суд признал законным арест Диловара Исломова, который проходит фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле». Ранее мужчина оспорил заключение под стражу. «Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича без изменений», — сообщили telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Фигурант остался под стражей. Судебное заседание шло в закрытом режиме. Сам Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляции. Он не признал свою вину. Исломов — владелец авто, на котором передвигались террористы. Также по делу проходят его отец и брат. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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