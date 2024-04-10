Происшествия Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова 10 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 + Диловар Исломов остается под стражей Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Московский суд признал законным арест Диловара Исломова, который проходит фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле». Ранее мужчина оспорил заключение под стражу. Новость по теме Список фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: вся информация о преступниках «Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича без изменений», — сообщили telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Фигурант остался под стражей. Судебное заседание шло в закрытом режиме. Сам Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляции. Он не признал свою вину. Исломов — владелец авто, на котором передвигались террористы. Также по делу проходят его отец и брат. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Московский суд признал законным арест Диловара Исломова, который проходит фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле». Ранее мужчина оспорил заключение под стражу. «Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича без изменений», — сообщили telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Фигурант остался под стражей. Судебное заседание шло в закрытом режиме. Сам Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляции. Он не признал свою вину. Исломов — владелец авто, на котором передвигались террористы. Также по делу проходят его отец и брат. В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям