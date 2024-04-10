Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова

Московский суд признал законным арест Диловара Исломова, который проходит фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле». Ранее мужчина оспорил заключение под стражу.
«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича без изменений», — сообщили telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы». Фигурант остался под стражей.
Судебное заседание шло в закрытом режиме. Сам Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляции. Он не признал свою вину.
Исломов — владелец авто, на котором передвигались террористы. Также по делу проходят его отец и брат.
В «Крокус Сити Холле» 22 марта произошел теракт. Четверо вооруженных людей с автоматами ворвались в помещение и начали расстреливать людей. Погибли 144 человека, несколько сотен получили ранения.
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