Свердловчане пришли на викторину «Опорный край» ради Якубовича и квартиры. Фото

12 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Итоги викторины подводят в ККТ «Космос» в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Многие свердловчане пришли на церемонию подведения итогов викторины «Опорный край» в ККТ «Космос» в Екатеринбурге не столько ради призов — квартир, машин, мотоциклов и смартфонов, сколько ради легендарного телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. Об этом URA.RU рассказали многие участники мероприятия. «Честно говоря, я пришла посмотреть на Якубовича. Он связан с моим детством. Попасть на „Поле чудес“ не каждому светит, а тут такой шанс!», — поделилась одна из женщин, стоявшая в очереди за билетом на финал викторины. «Хочу выиграть квартиру и посмотреть на Якубовича», — добавил другой собеседник, Сергей. Еще одна горожанка рассказала, что видела Якубовича только по телевизору, и когда узнала, что будет шанс оказаться с ним в одном зале, решила им воспользоваться. «Вы знаете, в лотереях мне никогда не везет, ни на что я не надеюсь. Я иду на своего любимого Андрея Державина (хедлайнер мероприятия, — прим. URA.RU). Он в ноябре приезжал, редко сейчас гастролирует, ну и Якубовича хочется увидеть. А если что-то выиграю, то это будет приятным бонусом», — поделилась четвертая собеседница. Среди зрителей церемонии — те, кто приехал из другого города. Например, из Богдановича. А также те, кто, пришел поддержать своих близких. Например, у учителя Надежды Морозовой из Екатеринбурга на сцене будет выступать сын. Все самое интересное о церемонии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Свердловчане, которые не смогли лично быть на мероприятии, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие свердловчане пришли на церемонию подведения итогов викторины «Опорный край» в ККТ «Космос» в Екатеринбурге не столько ради призов — квартир, машин, мотоциклов и смартфонов, сколько ради легендарного телеведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича. Об этом URA.RU рассказали многие участники мероприятия. «Честно говоря, я пришла посмотреть на Якубовича. Он связан с моим детством. Попасть на „Поле чудес“ не каждому светит, а тут такой шанс!», — поделилась одна из женщин, стоявшая в очереди за билетом на финал викторины. «Хочу выиграть квартиру и посмотреть на Якубовича», — добавил другой собеседник, Сергей. Еще одна горожанка рассказала, что видела Якубовича только по телевизору, и когда узнала, что будет шанс оказаться с ним в одном зале, решила им воспользоваться. «Вы знаете, в лотереях мне никогда не везет, ни на что я не надеюсь. Я иду на своего любимого Андрея Державина (хедлайнер мероприятия, — прим. URA.RU). Он в ноябре приезжал, редко сейчас гастролирует, ну и Якубовича хочется увидеть. А если что-то выиграю, то это будет приятным бонусом», — поделилась четвертая собеседница. Среди зрителей церемонии — те, кто приехал из другого города. Например, из Богдановича. А также те, кто, пришел поддержать своих близких. Например, у учителя Надежды Морозовой из Екатеринбурга на сцене будет выступать сын. Все самое интересное о церемонии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Свердловчане, которые не смогли лично быть на мероприятии, смогут посмотреть церемонию в прямом эфире «Областного телевидения». Также за трансляцией можно будет следить на сайте викторины. Среди ценных подарков — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».