МЧС предупредило пермяков о гололеде

В Прикамье местами ожидается гололед на дорогах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае прогнозируется гололед на дорогах. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Пермском крае 14 апреля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется гололедица», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

По данным ведомства, водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Ехать рекомендуется осторожно, с учетом сложных погодных условий.