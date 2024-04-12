12 апреля 2024

МЧС предупредило пермяков о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед, гололедица
В Прикамье местами ожидается гололед на дорогах Фото:

В Пермском крае прогнозируется гололед на дорогах. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Пермском крае 14 апреля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется гололедица», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

По данным ведомства, водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Ехать рекомендуется осторожно, с учетом сложных погодных условий.

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В Пермском крае прогнозируется гололед на дорогах. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Пермском крае 14 апреля ожидается неблагоприятное метеорологическое явление. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется гололедица», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные метеорологов. По данным ведомства, водителям необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Ехать рекомендуется осторожно, с учетом сложных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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