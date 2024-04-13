Происшествия Baza: высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье 13 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + Вячеслав Булавин ранее за три миллиона рублей согласился не проверять бизнес предпринимателя, пишут СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU За взятку задержан в Подмосковье врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТМВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу нет. «33-летний Вячеслав Булавин был задержан в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке „Пестово Life“ в Мытищах. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в публикации. Утверждается, что речь идет о сумме в три миллиона рублей. За эти деньги Булавин согласился не проверять бизнес местного предпринимателя и всячески ему покровительствовать. Бизнесмен поехал на место встречи с оперативником. Там и был задержан Булавин, пишет Baza. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД эту ситуацию не комментировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За взятку задержан в Подмосковье врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТМВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу нет. «33-летний Вячеслав Булавин был задержан в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке „Пестово Life“ в Мытищах. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в публикации. Утверждается, что речь идет о сумме в три миллиона рублей. За эти деньги Булавин согласился не проверять бизнес местного предпринимателя и всячески ему покровительствовать. Бизнесмен поехал на место встречи с оперативником. Там и был задержан Булавин, пишет Baza. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД эту ситуацию не комментировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям