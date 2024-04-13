Baza: высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье

За взятку задержан в Подмосковье врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТМВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу нет.
«33-летний Вячеслав Булавин был задержан в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке „Пестово Life“ в Мытищах. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в публикации.
Утверждается, что речь идет о сумме в три миллиона рублей. За эти деньги Булавин согласился не проверять бизнес местного предпринимателя и всячески ему покровительствовать.
Бизнесмен поехал на место встречи с оперативником. Там и был задержан Булавин, пишет Baza. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В МВД эту ситуацию не комментировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области.
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