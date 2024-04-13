Baza: высокопоставленный полицейский задержан за взятку в Подмосковье

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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Вячеслав Булавин ранее за три миллиона рублей согласился не проверять бизнес предпринимателя, пишут СМИ Фото:

За взятку задержан в Подмосковье врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТМВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу нет.

«33-летний Вячеслав Булавин был задержан в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке „Пестово Life“ в Мытищах. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в публикации.

Утверждается, что речь идет о сумме в три миллиона рублей. За эти деньги Булавин согласился не проверять бизнес местного предпринимателя и всячески ему покровительствовать.

Бизнесмен поехал на место встречи с оперативником. Там и был задержан Булавин, пишет Baza. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В МВД эту ситуацию не комментировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области.

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За взятку задержан в Подмосковье врио замначальника отдела полиции на водном транспорте УТМВД по ЦФО Вячеслав Булавин. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Официальной информации по этому поводу нет. «33-летний Вячеслав Булавин был задержан в ночь на 12 апреля в элитном коттеджном поселке „Пестово Life“ в Мытищах. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в публикации. Утверждается, что речь идет о сумме в три миллиона рублей. За эти деньги Булавин согласился не проверять бизнес местного предпринимателя и всячески ему покровительствовать. Бизнесмен поехал на место встречи с оперативником. Там и был задержан Булавин, пишет Baza. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД эту ситуацию не комментировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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