Дом загорелся из-за утечки и воспламенении газа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) вечером 15 апреля загорелся частный дом, при тушении которого спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В доме по улице Центральная на территории СНТ „Восход-2“ в Новоуральске, при эксплуатации бытового газового баллона произошла утечка и воспламенение газа, что привело к возникновению пожара внутри указанного дома. При тушении пожара обнаружено тело мальчика, 2016 года рождения», — следует из сообщения.

Как оказалось, ребенок проживал вместе с матерью, братьями и сестрой. Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование уголовного дела.