В Новоуральске сгорел семилетний мальчик. Фото

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Дом загорелся из-за утечки и воспламенении газа Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) вечером 15 апреля загорелся частный дом, при тушении которого спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«В доме по улице Центральная на территории СНТ „Восход-2“ в Новоуральске, при эксплуатации бытового газового баллона произошла утечка и воспламенение газа, что привело к возникновению пожара внутри указанного дома. При тушении пожара обнаружено тело мальчика, 2016 года рождения», — следует из сообщения.

Как оказалось, ребенок проживал вместе с матерью, братьями и сестрой. Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование уголовного дела.

Фото:

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В Новоуральске (Свердловская область) вечером 15 апреля загорелся частный дом, при тушении которого спасатели обнаружили тело семилетнего мальчика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «В доме по улице Центральная на территории СНТ „Восход-2“ в Новоуральске, при эксплуатации бытового газового баллона произошла утечка и воспламенение газа, что привело к возникновению пожара внутри указанного дома. При тушении пожара обнаружено тело мальчика, 2016 года рождения», — следует из сообщения. Как оказалось, ребенок проживал вместе с матерью, братьями и сестрой. Сотрудники прокуратуры взяли на контроль расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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