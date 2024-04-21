21 апреля 2024

«Известия»: власти обсуждают вероятное повышение ставки по семейной ипотеке

© Служба новостей «URA.RU»
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Окончательное решение по ипотечной ставке еще не сформировано
Окончательное решение по ипотечной ставке еще не сформировано Фото:

В России летом этого года могут поднять ставку по льготной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет. Это один из вариантов дальнейшего развития государственной программы, рассказал источник, близкий к Минфину РФ.

«Ставка по семейной ипотеке после 1 июля может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», — сообщил собеседник «Известий».

По данным издания, подобные меры с одной стороны позволят отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость с инвестиционными целями. С другой — могут привести к снижению доли субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.

Продлить программу семейной ипотеки поручил президент России Владимир Путин. Она должна была завершиться к 1 июля. На данный момент процентная ставка составляет 8% годовых. О других условиях — узнаете из материала URA.RU.

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В России летом этого года могут поднять ставку по льготной ипотеке до 12% для семей с детьми старше шести лет. Это один из вариантов дальнейшего развития государственной программы, рассказал источник, близкий к Минфину РФ. «Ставка по семейной ипотеке после 1 июля может быть повышена до 12%. Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», — сообщил собеседник «Известий». По данным издания, подобные меры с одной стороны позволят отсечь заемщиков, которые приобретают недвижимость с инвестиционными целями. С другой — могут привести к снижению доли субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке. Продлить программу семейной ипотеки поручил президент России Владимир Путин. Она должна была завершиться к 1 июля. На данный момент процентная ставка составляет 8% годовых. О других условиях — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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