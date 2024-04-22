Челябинский губернатор Текслер посетил межрегиональную «Гонку дронов». Фото

22 апреля 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер попробовал себя в роли оператора дрона Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 апреля посетил финал межрегиональных соревнований «Гонки дронов». Мероприятие состоялось сегодня в рамках молодежного цифрового форума на «ТЫ с IT», сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой. Участникам таких соревнований нужны конкретные навыки, и перед нами уже стоит задача развивать их со школы. Если детям это интересно, то им будет проще обучаться дальше. Это прикладная история», — цитирует Текслера пресс-служба. Соревнования проходят на специально оборудованных трассах с различными препятствиями — флагами, воротами, тумбами. Пилоты управляют FPV-квадрокоптерами с помощью пультов дистанционного управления и FPV-очков или шлемов. Каждый коптер оснащен камерой и видеопередатчиком, поэтому пилот в режиме реального времени видит все, что видит дрон. Изображение с беспилотников транслируется на большие экраны, поэтому испытать атмосферу полета могут и все зрители. На региональных соревнованиях представлены небольшие гоночные дроны классом до 75 мм. Они развивают скорость до 75 км/ч. В этих соревнованиях могут принять участие в том числе пилоты-любители. На межрегиональных — большие гоночные дроны классом 200 мм, способные развивать скорость до 200 км/ч и выполнять сложнейшие маневры в вертикальной и горизонтальной плоскостях. К участию в этом виде гонок допускаются спортсмены, уже имеющие соревновательный опыт. Всего в Челябинскую область приехали 28 представителей семи регионов: Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Башкортостана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 апреля посетил финал межрегиональных соревнований «Гонки дронов». Мероприятие состоялось сегодня в рамках молодежного цифрового форума на «ТЫ с IT», сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой. Участникам таких соревнований нужны конкретные навыки, и перед нами уже стоит задача развивать их со школы. Если детям это интересно, то им будет проще обучаться дальше. Это прикладная история», — цитирует Текслера пресс-служба. Соревнования проходят на специально оборудованных трассах с различными препятствиями — флагами, воротами, тумбами. Пилоты управляют FPV-квадрокоптерами с помощью пультов дистанционного управления и FPV-очков или шлемов. Каждый коптер оснащен камерой и видеопередатчиком, поэтому пилот в режиме реального времени видит все, что видит дрон. Изображение с беспилотников транслируется на большие экраны, поэтому испытать атмосферу полета могут и все зрители. На региональных соревнованиях представлены небольшие гоночные дроны классом до 75 мм. Они развивают скорость до 75 км/ч. В этих соревнованиях могут принять участие в том числе пилоты-любители. На межрегиональных — большие гоночные дроны классом 200 мм, способные развивать скорость до 200 км/ч и выполнять сложнейшие маневры в вертикальной и горизонтальной плоскостях. К участию в этом виде гонок допускаются спортсмены, уже имеющие соревновательный опыт. Всего в Челябинскую область приехали 28 представителей семи регионов: Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Башкортостана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.