23 апреля 2024

Пермский завод оборудования для нефтедобычи увеличил прибыль

Очерский машиностроительный завод в 2023 году получил 54 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам 2023 года предприятие повысило выручку и прибыль Фото:

В Пермском крае АО «Очерский машиностроительный завод» улучшило финансовые показатели. В 2023 году предприятие, выпускающее оборудование для нефтедобычи, получило более 54 млн рублей прибыли. Это почти на 13 млн рублей больше, чем в 2022 году.

«АО „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 2,7 млрд рублей, чистая прибыль — 54,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка завода составляла 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 41,2 млн рублей.

АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и различных типов металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.

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В Пермском крае АО «Очерский машиностроительный завод» улучшило финансовые показатели. В 2023 году предприятие, выпускающее оборудование для нефтедобычи, получило более 54 млн рублей прибыли. Это почти на 13 млн рублей больше, чем в 2022 году. «АО „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка предприятия — 2,7 млрд рублей, чистая прибыль — 54,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка завода составляла 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 41,2 млн рублей. АО «ОМЗ» расположено в городе Очер Пермского края. Предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и различных типов металлоконструкций. Также на заводе действует цех по ремонту колесных пар грузовых вагонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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