Мишустин поздравил президента Казахстана Токаева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, которому 17 мая исполнился 71 год. Текст поздравления опубликован в официальном tg-канале правительства.
"От души желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности", — такими словами Мишустин поздравил казахского лидера.
Премьер отметил, что в рамках выполнения стратегических решений, принятых на высочайшем уровне, между Россией и Казахстаном развертывается интенсивная деятельность по углублению и расширению торгово-экономических, научно-технических, а также культурно-гуманитарных связей. Токаев является активным участником укрепления межгосударственных отношений на уровне СНГ, ШОС и ЕАЭС.
Ранее Токаева поздравил президент РФ Владимир Путин. "Примите сердечные поздравления", — говорится в поздравительной телеграмме президента главе Республики Казахстан.
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