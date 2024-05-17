Мишустин поздравил президента Казахстана Токаева

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Россия и Казахстан продолжают развивать активные торгово-экономические связи
Россия и Казахстан продолжают развивать активные торгово-экономические связи Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, которому 17 мая исполнился 71 год. Текст поздравления опубликован в официальном tg-канале правительства.

"От души желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности", — такими словами Мишустин поздравил казахского лидера.

Премьер отметил, что в рамках выполнения стратегических решений, принятых на высочайшем уровне, между Россией и Казахстаном развертывается интенсивная деятельность по углублению и расширению торгово-экономических, научно-технических, а также культурно-гуманитарных связей. Токаев является активным участником укрепления межгосударственных отношений на уровне СНГ, ШОС и ЕАЭС.

Ранее Токаева поздравил президент РФ Владимир Путин. "Примите сердечные поздравления", — говорится в поздравительной телеграмме президента главе Республики Казахстан. 

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с днем рождения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, которому 17 мая исполнился 71 год. Текст поздравления опубликован в официальном tg-канале правительства. "От души желаю вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности", — такими словами Мишустин поздравил казахского лидера. Премьер отметил, что в рамках выполнения стратегических решений, принятых на высочайшем уровне, между Россией и Казахстаном развертывается интенсивная деятельность по углублению и расширению торгово-экономических, научно-технических, а также культурно-гуманитарных связей. Токаев является активным участником укрепления межгосударственных отношений на уровне СНГ, ШОС и ЕАЭС. Ранее Токаева поздравил президент РФ Владимир Путин. "Примите сердечные поздравления", — говорится в поздравительной телеграмме президента главе Республики Казахстан. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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