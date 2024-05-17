Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на премьера Словакии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, как осуществляется охрана главы государства после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай.
«Все на обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков. Видео опубликовано в telegram-канале Shot.
В среду, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Глава словацкого правительства получил ранения в грудь и брюшную полость, после пяти выстрелов нападавшего. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который после инцидента был задержан правоохранительными органами.
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