Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на премьера Словакии

Песков ответил на вопрос о безопасности Путина
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков ответил на вопрос о безопасности президента Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, как осуществляется охрана главы государства после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай.

«Все на обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков. Видео опубликовано в telegram-канале Shot.

В среду, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Глава словацкого правительства получил ранения в грудь и брюшную полость, после пяти выстрелов нападавшего. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который после инцидента был задержан правоохранительными органами.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, как осуществляется охрана главы государства после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай. «Все на обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — сказал Песков. Видео опубликовано в telegram-канале Shot. В среду, 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Глава словацкого правительства получил ранения в грудь и брюшную полость, после пяти выстрелов нападавшего. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который после инцидента был задержан правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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