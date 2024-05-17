Путин и зампред КНР узнали уникальную историю появления панды Катюши

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Глава Московского зоопарка рассказала Путину, как появилась на свет панда Катюша Фото:

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя КНР Хань Чжену о том, как панда Катюша появилась на свет в российской столице. Об этом стало известно из государственного визита президента в Китай.

«В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытных пар. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви», — сказала Акулова Путину и Хань Чжену. Об этом она рассказала в ходе осмотра президентом экспозиции Российско-Китайского ЭКСПО. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Вторая уникальность, по словам Акуловой, заключается в рождении панды Катюши. Отмечается, что у мамы Диндин сильный материнский инстинкт. Она долго не отпускала Катюшу, добавила Акулова.

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала президенту России Владимиру Путину и заместителю председателя КНР Хань Чжену о том, как панда Катюша появилась на свет в российской столице. Об этом стало известно из государственного визита президента в Китай. «В прошлом году мы соединили нашу пару, это явилось уникальностью, потому что обычно соединяют опытных пар. У нас они не имели опыта, у нас все получилось по обоюдному согласию, по любви», — сказала Акулова Путину и Хань Чжену. Об этом она рассказала в ходе осмотра президентом экспозиции Российско-Китайского ЭКСПО. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Вторая уникальность, по словам Акуловой, заключается в рождении панды Катюши. Отмечается, что у мамы Диндин сильный материнский инстинкт. Она долго не отпускала Катюшу, добавила Акулова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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