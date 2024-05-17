Путин посетил единственный православный храм в китайском Харбине. Видео

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Вадимир Путин подарил храму икону Фото:

Президент России Владимир Путин посетил Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине — единственный действующий православный храм в китайском городе. Это место он посетил в ходе государственного визита в Китай. Об этом в своем telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

«Путин в Харбине посещает Храм Покрова Пресвятой Богородицы», — написал Зарубин. В качестве подарка российский лидер преподнес служителям храма икону.

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Президент России Владимир Путин посетил Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине — единственный действующий православный храм в китайском городе. Это место он посетил в ходе государственного визита в Китай. Об этом в своем telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин. «Путин в Харбине посещает Храм Покрова Пресвятой Богородицы», — написал Зарубин. В качестве подарка российский лидер преподнес служителям храма икону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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