Вадимир Путин подарил храму икону
Президент России Владимир Путин посетил Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине — единственный действующий православный храм в китайском городе. Это место он посетил в ходе государственного визита в Китай. Об этом в своем telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.
«Путин в Харбине посещает Храм Покрова Пресвятой Богородицы», —
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