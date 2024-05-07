Прокуратура начала проверку из-за пожара в высотке, откуда выпал екатеринбуржец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура установит причину возгорания Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

Прокуратура взяла на контроль пожар в многоэтажке Екатеринбурга на Союзной, 2, из которой выпал и насмерть разбился мужчина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому спецтехники», — сказали в ведомстве. Также будет установлена причина пожара.

Пожар случился днем на 21 этаже. Два жильца, спасаясь от огня, высунулись из окна. Один из них сорвался и погиб. Второго успели спасти. Консьерж рассказала, что мужчины пытались выбраться через дверь, но к результату это не привело. Выживший пояснил, что перед ЧП они распивали спиртное.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура взяла на контроль пожар в многоэтажке Екатеринбурга на Союзной, 2, из которой выпал и насмерть разбился мужчина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому спецтехники», — сказали в ведомстве. Также будет установлена причина пожара. Пожар случился днем на 21 этаже. Два жильца, спасаясь от огня, высунулись из окна. Один из них сорвался и погиб. Второго успели спасти. Консьерж рассказала, что мужчины пытались выбраться через дверь, но к результату это не привело. Выживший пояснил, что перед ЧП они распивали спиртное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...