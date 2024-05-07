Прокуратура начала проверку из-за пожара в высотке, откуда выпал екатеринбуржец

Прокуратура взяла на контроль пожар в многоэтажке Екатеринбурга на Союзной, 2, из которой выпал и насмерть разбился мужчина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому спецтехники», — сказали в ведомстве. Также будет установлена причина пожара.
Пожар случился днем на 21 этаже. Два жильца, спасаясь от огня, высунулись из окна. Один из них сорвался и погиб. Второго успели спасти. Консьерж рассказала, что мужчины пытались выбраться через дверь, но к результату это не привело. Выживший пояснил, что перед ЧП они распивали спиртное.
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