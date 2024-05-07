Прокуратура начала проверку из-за пожара в высотке, откуда выпал екатеринбуржец

07 мая 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура установит причину возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара Прокуратура взяла на контроль пожар в многоэтажке Екатеринбурга на Союзной, 2, из которой выпал и насмерть разбился мужчина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому спецтехники», — сказали в ведомстве. Также будет установлена причина пожара. Пожар случился днем на 21 этаже. Два жильца, спасаясь от огня, высунулись из окна. Один из них сорвался и погиб. Второго успели спасти. Консьерж рассказала, что мужчины пытались выбраться через дверь, но к результату это не привело. Выживший пояснил, что перед ЧП они распивали спиртное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура взяла на контроль пожар в многоэтажке Екатеринбурга на Союзной, 2, из которой выпал и насмерть разбился мужчина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Прокуратура в ходе проверки даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе норм противопожарной безопасности, а также принятию мер по беспрепятственному проезду к многоквартирному дому спецтехники», — сказали в ведомстве. Также будет установлена причина пожара. Пожар случился днем на 21 этаже. Два жильца, спасаясь от огня, высунулись из окна. Один из них сорвался и погиб. Второго успели спасти. Консьерж рассказала, что мужчины пытались выбраться через дверь, но к результату это не привело. Выживший пояснил, что перед ЧП они распивали спиртное.