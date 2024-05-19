В соцсети президента Ирана выложили пост с просьбой помолиться за Раиси

19 мая 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

В официальном аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) президента Ирана Эбрахима Раиси появилась просьба молиться за его здоровье. Это произошло из-за сообщений о жесткой посадке его вертолета. «Помолитесь за меня», — говорится в посте. Он размещен на аккаунте президента. Ранее сообщалось, что вертолет, на котором находился Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Однако позже спасатели установили местонахождение с помощью дронов. Вертолет находится вблизи села Узи. О состоянии и местоположении президента ничего неизвестно.