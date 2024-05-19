В соцсети президента Ирана выложили пост с просьбой помолиться за Раиси

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В соцсети президента Эбрахима Раиси появилась просьба молиться за его здоровье Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

В официальном аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) президента Ирана Эбрахима Раиси появилась просьба молиться за его здоровье. Это произошло из-за сообщений о жесткой посадке его вертолета.

«Помолитесь за меня», — говорится в посте. Он размещен на аккаунте президента.

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Что известно о местонахождении и состоянии президента Ирана Раиси. Фото, видео

Ранее сообщалось, что вертолет, на котором находился Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Однако позже спасатели установили местонахождение с помощью дронов. Вертолет находится вблизи села Узи. О состоянии и местоположении президента ничего неизвестно.

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В официальном аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) президента Ирана Эбрахима Раиси появилась просьба молиться за его здоровье. Это произошло из-за сообщений о жесткой посадке его вертолета. «Помолитесь за меня», — говорится в посте. Он размещен на аккаунте президента. Ранее сообщалось, что вертолет, на котором находился Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Однако позже спасатели установили местонахождение с помощью дронов. Вертолет находится вблизи села Узи. О состоянии и местоположении президента ничего неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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