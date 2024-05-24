Российского посла в Армении вызвали в Москву для консультаций

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«24 мая Посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — заявила Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда армянских земель. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT. Сообщалось, что на территории Армении останутся пограничники, которые служат на рубежах с Турцией и Ираном.
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