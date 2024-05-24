Российского посла в Армении вызвали в Москву для консультаций

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Посол Сергей Копыркин был вызван в столицу для консультаций, сообщили в МИД РФ
Посол Сергей Копыркин был вызван в столицу для консультаций, сообщили в МИД РФ Фото:

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«24 мая Посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — заявила Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда армянских земель. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT. Сообщалось, что на территории Армении останутся пограничники, которые служат на рубежах с Турцией и Ираном. 

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Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «24 мая Посол Российской Федерации в Республике Армения С.П.Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — заявила Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда армянских земель. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT. Сообщалось, что на территории Армении останутся пограничники, которые служат на рубежах с Турцией и Ираном. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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