Экс-глава Уральской ассоциации туризма обжалует заочный арест

04 июня 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Максим Пузанков заочно арестован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Сторона защиты подала жалобу на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о заочном аресте объявленного в розыск бизнесмена, экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «В облсуд пришла жалоба от адвоката Пузанкова. Дата судебного заседания пока не назначена», — пояснили в инстанции. О том, что Пузанкова объявили в розыск стало известно 9 мая. Претензии к нему, вероятно, возникли в рамках уголовного дела бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, она, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и Василий Петров (ООО «Шудья») обманули государство с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов до миллиарда рублей. Их арестовали и поместили в челябинском СИЗО-7. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, говорил информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно. Еще одним фигурантом этого дела стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, получении взятки (200 млн рублей) и отправили под стражу. Якобы часть средств ему вместе с бутылкой шампанского передал Шахмаев. В суде Дьяков заявлял, что Шахмаев его оговорил (вину полковник отрицает). А за Пузанкова заступился: «Вот Пузанкова Максима — каким образом арест? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал». Актуальную информацию о деле топ-силовика агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сторона защиты подала жалобу на решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о заочном аресте объявленного в розыск бизнесмена, экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «В облсуд пришла жалоба от адвоката Пузанкова. Дата судебного заседания пока не назначена», — пояснили в инстанции. О том, что Пузанкова объявили в розыск стало известно 9 мая. Претензии к нему, вероятно, возникли в рамках уголовного дела бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, она, Алексей Шахмаев (директор «ТТК-Екатеринбург») и Василий Петров (ООО «Шудья») обманули государство с налоговыми вычетами на сумму от 500 миллионов до миллиарда рублей. Их арестовали и поместили в челябинском СИЗО-7. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Изначально силовики общались с Пузанковым как со свидетелем и вопросов к нему не было, говорил информированный источник URA.RU. Почему позиция правоохранителей изменилась, неизвестно. Еще одним фигурантом этого дела стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, получении взятки (200 млн рублей) и отправили под стражу. Якобы часть средств ему вместе с бутылкой шампанского передал Шахмаев. В суде Дьяков заявлял, что Шахмаев его оговорил (вину полковник отрицает). А за Пузанкова заступился: «Вот Пузанкова Максима — каким образом арест? На самом деле, очень хороший, ответственный парень, работящий. Пишут про него черт-те что. Он давал два раза показания, но, когда ему начали говорить: „Дай показания на должностное лицо“, он уехал». Актуальную информацию о деле топ-силовика агентство собирает в отдельном сюжете.