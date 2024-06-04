Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

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Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить республику Алтай
Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить республику Алтай Фото:

Российский президент Владимир Путин предложил секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку возглавить республику Алтай. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Я хотел Вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай", — обратился Владимир Путин к Турчаку во время встречи в режиме ВКС.

Президент РФ также положительно оценил работу Турчака в "ЕР" и Совфеде. Кроме того, глава страны отметил ранний опыт Турчака в региональных органах исполнительной власти.

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Российский президент Владимир Путин предложил секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку возглавить республику Алтай. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Я хотел Вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай", — обратился Владимир Путин к Турчаку во время встречи в режиме ВКС. Президент РФ также положительно оценил работу Турчака в "ЕР" и Совфеде. Кроме того, глава страны отметил ранний опыт Турчака в региональных органах исполнительной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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