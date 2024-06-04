Путин предложил вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай

Российский президент Владимир Путин предложил секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку возглавить республику Алтай. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Я хотел Вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай", — обратился Владимир Путин к Турчаку во время встречи в режиме ВКС.
Президент РФ также положительно оценил работу Турчака в "ЕР" и Совфеде. Кроме того, глава страны отметил ранний опыт Турчака в региональных органах исполнительной власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.