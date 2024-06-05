Песков: Швейцария потеряла нейтралитет с началом украинского конфликта

05 июня 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Швейцария находится в западном меньшинстве, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Швейцария потеряла свой нейтралитет в ходе конфликта на Украине и теперь находится в западном меньшинстве. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Швейцария отходит от своей многолетней давней традиционной линии, основанной на нейтралитете. Швейцария и так изрядно в этом конфликте потеряла свой нейтралитет», — сказал Песков корреспонденту URA.RU, отвечая на просьбу прокомментировать заявление партии Швейцарии «Демократический союз центра» о просьбе пригласить Россию на конференцию по Украине. Он добавил, что Швейцария находится в западном меньшинстве. Ранее швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) являющаяся крупнейшей в стране, выступила с обращением к своим властям, чтобы включить Россию к участию в саммите, где будет обсуждаться мирные переговоры по Украине. В заявлении партии сказано, что в противном случае все выглядит так, что страна организует конференцию для противников России, и страна по факту тоже вовлекается в этот конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Швейцария потеряла свой нейтралитет в ходе конфликта на Украине и теперь находится в западном меньшинстве. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Швейцария отходит от своей многолетней давней традиционной линии, основанной на нейтралитете. Швейцария и так изрядно в этом конфликте потеряла свой нейтралитет», — сказал Песков корреспонденту URA.RU, отвечая на просьбу прокомментировать заявление партии Швейцарии «Демократический союз центра» о просьбе пригласить Россию на конференцию по Украине. Он добавил, что Швейцария находится в западном меньшинстве. Ранее швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) являющаяся крупнейшей в стране, выступила с обращением к своим властям, чтобы включить Россию к участию в саммите, где будет обсуждаться мирные переговоры по Украине. В заявлении партии сказано, что в противном случае все выглядит так, что страна организует конференцию для противников России, и страна по факту тоже вовлекается в этот конфликт.