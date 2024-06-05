Фамильное древо Путина и новая Lada Iskra: главное о первом дне ПМЭФ

В Петербурге стартовал ПМЭФ

05 июня 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

На ПМЭФ представили роботов, новые авто и фамильное древо Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году В Петербурге 5 июня стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), темой которого является «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На выставке представлены множество роботов, игр, интерактивных стендов, а также фамильное древо президента РФ Владимира Путина и новая Lada Iskra. О том, как прошел первый день ПМЭФ — в материале URA.RU. Фамильное древо Путина В ходе ПМЭФ было представлено генеалогическое древо президента России. Оно размещено на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», а исследование заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Согласно результатам экспертизы, род российского лидера ведет свое начало из Тверской области, а их предки были крестьянами, передает Пятый канал. На ПМЭФ представлено генеалогическое древо Владимира Путина Фото: Telegram-канал RIA_Kremlinpool Идеология ПМЭФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия в рамках форума выступает за деловое сотрудничество и предлагает это заинтересованным странам. Он добавил, что РФ — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. По словам Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, федеральных министров, региональных руководителей, так и иностранных представителей. Новые LADA Iskra и Niva представили на форуме Новость по теме Как выглядит новая LADA Iskra и когда поступит в продажу. Видео В первый день ПМЭФ был показан прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Концептуальный макет был построен на базе Niva Travel, в нем стоят две литий-никелиевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Уточняется, что зарядка от бытовой розетки составит 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа. Еще одно авто — LADA Iskra — займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Серийный выпуск запланирован на начало 2025 года, а в производство и разработку автомобиля было вложено 23 миллиарда рублей. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Робот, рассказывающий анекдоты про москвичей На стенде Подмосковья на форуме робот Женя рассказывал анекдоты про москвичей и сам же смеялся после них. Помимо этого, у изобретения есть и полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы, касающиеся этой сферы. С самого утра Женя ворчал, что с ним мало разговаривают, а также он развлекал гостей ПМЭФ песнями. Что представлено на форуме У Белгородской области был представлен биореактор, который делает сладкий белок из питательной среды и микроорганизмов. ВТБ показал игровую зону с игрой Dendy, а Сбербанк — традиционного робота, которому свистели и предлагали косточку участники форума. «Авито» в честь Года семьи представил арт-объект — трехметровую «Лошадку, доброго друга из детства», разрисованную детскими игрушками и товарами. Арт-объект вдохновлен множеством покупок, совершенных родителями для своих детей, сообщили организаторы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге 5 июня стартовал XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), темой которого является «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На выставке представлены множество роботов, игр, интерактивных стендов, а также фамильное древо президента РФ Владимира Путина и новая Lada Iskra. О том, как прошел первый день ПМЭФ — в материале URA.RU. В ходе ПМЭФ было представлено генеалогическое древо президента России. Оно размещено на стенде Дома семейных традиций «Кристиан», а исследование заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Согласно результатам экспертизы, род российского лидера ведет свое начало из Тверской области, а их предки были крестьянами, передает Пятый канал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия в рамках форума выступает за деловое сотрудничество и предлагает это заинтересованным странам. Он добавил, что РФ — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. По словам Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, федеральных министров, региональных руководителей, так и иностранных представителей. В первый день ПМЭФ был показан прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Концептуальный макет был построен на базе Niva Travel, в нем стоят две литий-никелиевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. Уточняется, что зарядка от бытовой розетки составит 12 часов, а от трехфазной — 5,5 часа. Еще одно авто — LADA Iskra — займет нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta. Серийный выпуск запланирован на начало 2025 года, а в производство и разработку автомобиля было вложено 23 миллиарда рублей. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. На стенде Подмосковья на форуме робот Женя рассказывал анекдоты про москвичей и сам же смеялся после них. Помимо этого, у изобретения есть и полезный функционал: он интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области и отвечает на вопросы, касающиеся этой сферы. С самого утра Женя ворчал, что с ним мало разговаривают, а также он развлекал гостей ПМЭФ песнями. У Белгородской области был представлен биореактор, который делает сладкий белок из питательной среды и микроорганизмов. ВТБ показал игровую зону с игрой Dendy, а Сбербанк — традиционного робота, которому свистели и предлагали косточку участники форума. «Авито» в честь Года семьи представил арт-объект — трехметровую «Лошадку, доброго друга из детства», разрисованную детскими игрушками и товарами. Арт-объект вдохновлен множеством покупок, совершенных родителями для своих детей, сообщили организаторы.